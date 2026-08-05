Tunuyán comenzará a multar a quienes arrojen basura en lugares no permitidos

Multas en Tunuyán por el día para sacar la basura.

En el marco del acuerdo regional para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos , la Municipalidad de Tunuyán comenzó a recorrer distintos barrios del departamento para informar a los vecinos sobre la normativa vigente.

Durante esta primera etapa, l os equipos municipales comunicarán cuáles son las prácticas prohibidas y advertirán que, próximamente, comenzarán a aplicarse multas a quienes arrojen o depositen residuos fuera de los lugares y horarios autorizados.

La medida forma parte de los convenios regionales impulsados en el Valle de Uco y de las normas locales destinadas a mejorar la higiene urbana, reducir los focos de contaminación y evitar la formación de basurales clandestinos.

La normativa establece que no se pueden arrojar ni abandonar residuos, escombros u otros elementos en la vía pública, terrenos baldíos o espacios que no hayan sido habilitados para ese fin. Los vecinos también deberán respetar los días, horarios y modalidades establecidos para la recolección de los diferentes tipos de residuos.

Desde el municipio remarcaron que la disposición irregular de basura genera problemas ambientales, afecta la limpieza de los barrios y puede obstruir desagües, acequias y otros espacios públicos.

Habrá multas según la gravedad de la infracción

Las infracciones serán clasificadas como leves, graves o gravísimas, de acuerdo con diferentes criterios. Para determinar la sanción se tendrá en cuenta el volumen y el tipo de residuos arrojados, el daño ambiental provocado y si el responsable ya había cometido anteriormente una falta similar.

Las multas económicas serán aplicadas directamente por la Municipalidad de Tunuyán a quienes incumplan las disposiciones vigentes.

Controles en los barrios de Tunuyán

El COINCE y las áreas municipales correspondientes estarán encargados de fiscalizar e inspeccionar distintos sectores del departamento para detectar infracciones vinculadas con la higiene urbana.

Antes de iniciar la etapa sancionatoria, el municipio realizará recorridos informativos para que los vecinos conozcan la normativa y puedan adecuar la disposición de sus residuos. La iniciativa busca generar mayor conciencia ambiental, mejorar la limpieza de los espacios públicos y fortalecer el sistema regional de tratamiento de residuos en el Valle de Uco.