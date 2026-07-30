Jóvenes de Tunuyán participarán de una clase abierta de seguridad vial

Los jóvenes de Tunuyán que participan del programa “Jóvenes al Volante: Arrancá Bien” pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante una clase abierta de seguridad vial.
Los participantes del programa “Arrancá Bien” en Tunuyán deberán superar juegos y ejercicios sobre normas de tránsito. La jornada será abierta a las familias.
Los jóvenes de Tunuyán que participan del programa “Jóvenes al Volante: Arrancá Bien” pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante una clase abierta de seguridad vial.
La actividad se desarrollará este sábado 1 de agosto, desde las 15.00 horas, en la Plazoleta José León Torres, donde los participantes deberán superar juegos, ejercicios y desafíos vinculados con las normas de tránsito y la conducción responsable.
La jornada será abierta a toda la comunidad. Las familias podrán acercarse a las tribunas del espacio público para acompañar y alentar a los jóvenes durante las diferentes pruebas.
La propuesta será una de las últimas instancias del programa, luego de ocho semanas de formación teórica sobre normas de tránsito, señalización, convivencia vial y las responsabilidades que implica conducir un vehículo.
Durante la clase abierta, los jóvenes participarán en distintas actividades lúdicas y recreativas, diseñadas para trasladar a la práctica los contenidos abordados durante el curso. Cada uno de los ejercicios permitirá sumar puntos ante un jurado evaluador, que tendrá en cuenta los conocimientos y el desempeño de los participantes.
Al finalizar la jornada, los jóvenes que obtengan los tres puntajes más altos recibirán premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto.
La iniciativa busca promover una conducción segura y responsable entre quienes comienzan a transitar sus primeras experiencias al volante, además de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas y compartir el espacio público.