30 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Jóvenes de Tunuyán participarán de una clase abierta de seguridad vial

Los participantes del programa “Arrancá Bien” en Tunuyán deberán superar juegos y ejercicios sobre normas de tránsito. La jornada será abierta a las familias.

Clase abierta seguridad vial en Tunuyán (foto archivo)

Clase abierta seguridad vial en Tunuyán (foto archivo)

Foto: Imagen generada con IA.
Por Sitio Andino Departamentales

Los jóvenes de Tunuyán que participan del programa “Jóvenes al Volante: Arrancá Bien” pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante una clase abierta de seguridad vial.

La actividad se desarrollará este sábado 1 de agosto, desde las 15.00 horas, en la Plazoleta José León Torres, donde los participantes deberán superar juegos, ejercicios y desafíos vinculados con las normas de tránsito y la conducción responsable.

La jornada será abierta a toda la comunidad. Las familias podrán acercarse a las tribunas del espacio público para acompañar y alentar a los jóvenes durante las diferentes pruebas.

Una competencia para demostrar lo aprendido

La propuesta será una de las últimas instancias del programa, luego de ocho semanas de formación teórica sobre normas de tránsito, señalización, convivencia vial y las responsabilidades que implica conducir un vehículo.

Durante la clase abierta, los jóvenes participarán en distintas actividades lúdicas y recreativas, diseñadas para trasladar a la práctica los contenidos abordados durante el curso. Cada uno de los ejercicios permitirá sumar puntos ante un jurado evaluador, que tendrá en cuenta los conocimientos y el desempeño de los participantes.

Habrá premios para los mejores puntajes en Tunuyán

Al finalizar la jornada, los jóvenes que obtengan los tres puntajes más altos recibirán premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto.

La iniciativa busca promover una conducción segura y responsable entre quienes comienzan a transitar sus primeras experiencias al volante, además de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas y compartir el espacio público.

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