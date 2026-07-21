Tunuyán celebró unas vacaciones de invierno con récord de participación

Vacaciones de invierno de Tunuyán.

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Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tunuyán cerró con un balance positivo su programación de vacaciones de invierno, que reunió a más de 15 mil asistentes durante dos semanas de actividades gratuitas destinadas a toda la familia.

La propuesta incluyó una amplia agenda de iniciativas recreativas y culturales que se desarrollaron en barrios y distritos del departamento, con el objetivo de acercar el entretenimiento a vecinos de todas las edades.

Teatro y actividades para toda la familia Uno de los principales atractivos de la programación fueron las 21 funciones teatrales realizadas en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano, donde cientos de familias disfrutaron de espectáculos especialmente pensados para el receso invernal.

Desde el municipio destacaron la gran convocatoria alcanzada a lo largo de las vacaciones, consolidando una propuesta que combinó cultura, recreación y acceso gratuito para vecinos y visitantes.