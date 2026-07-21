21 de julio de 2026
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Sitio Andino
Manzano Histórico

El Manzano Histórico amaneció nevado y recomiendan transitar con precaución

La nevada registrada durante la madrugada volvió a transformar el paisaje del Manzano Histórico. Las autoridades pidieron extremar los cuidados al conducir.

Nevada en el Manzano Histórico.

Nevada en el Manzano Histórico.

Por Sitio Andino Departamentales

El Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, volvió a vestirse de blanco durante la madrugada de este martes como consecuencia de una intensa nevada que cubrió el tradicional paraje del Valle de Uco.

A pesar de las condiciones climáticas, las rutas provinciales 89 y 94 permanecen habilitadas, por lo que el acceso a la zona no ha sido interrumpido.

Recomiendan circular con extrema precaución

Si bien no fue necesario cortar el tránsito en los caminos de acceso al Manzano Histórico, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, debido a la presencia de nieve y las bajas temperaturas, que pueden generar sectores resbaladizos sobre la calzada.

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