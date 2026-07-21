El Festival de Teatro Estrenos de Mendoza abrió su convocatoria 2026

El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza tiene como objetivo estimular la renovación de las producciones locales, promover la profesionalización del sector y generar nuevas oportunidades laborales para artistas y equipos técnicos.
La Ciudad de Mendoza abrió la inscripción para una nueva edición del tradicional festival de teatro, que premiará a las mejores producciones locales
El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza tiene como objetivo estimular la renovación de las producciones locales, promover la profesionalización del sector y generar nuevas oportunidades laborales para artistas y equipos técnicos.
Asimismo, busca fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y el público, al tiempo que pone en valor la dramaturgia mendocina y la diversidad de lenguajes teatrales de la provincia.
Entre todos los proyectos presentados se realizará una preselección de hasta 12 obras, que integrarán la programación oficial del festival.
Podrán inscribirse uno o más espectáculos por elenco, siempre que se adapten a las condiciones técnicas de las salas municipales y que el 60% de sus integrantes acredite al menos dos años de residencia en Mendoza y una trayectoria profesional mínima de tres años en el ámbito teatral de la provincia.
Las inscripciones se realizarán de manera online mediante un formulario que estará habilitado desde el miércoles 29 de julio a las 8 hasta el lunes 3 de agosto a las 13.
Los elencos deberán presentar una ficha de inscripción con la información artística y técnica del espectáculo, la autorización o registro correspondiente de Argentores, antecedentes periodísticos y la documentación que certifique la trayectoria requerida.
Además, deberán adjuntar tres fotografías en alta definición para difusión y un enlace con el registro audiovisual completo de la obra.
Para acompañar el proceso de inscripción, la organización ofrecerá una jornada presencial de consultas y asesoramiento el lunes 27 de julio, de 10 a 13, en el séptimo piso de la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500).
La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado integrado por representantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, la Asociación Argentina de Actores y Actrices –delegación Mendoza– y la Ciudad de Mendoza.
Durante la ceremonia de clausura, prevista para el 6 de septiembre, se entregarán premios en categorías como Mejor Obra, Dirección, Texto Mendocino o Adaptación, Interpretación Protagónica, Interpretación de Reparto, Escenografía, Producción, Vestuario, Diseño Lumínico, Diseño Sonoro y Revelación, además de menciones especiales y reconocimientos a la trayectoria artística.
Como incentivo a la producción independiente, cada elenco seleccionado recibirá un caché de $390.000, mientras que el 100% de la recaudación de taquilla de cada función será destinado a las compañías participantes.