El Festival de Teatro Estrenos de Mendoza abrió su convocatoria 2026

El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza tiene como objetivo estimular la renovación de las producciones locales , promover la profesionalización del sector y generar nuevas oportunidades laborales para artistas y equipos técnicos.

Asimismo, busca fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y el público , al tiempo que pone en valor la dramaturgia mendocina y la diversidad de lenguajes teatrales de la provincia.

Entre todos los proyectos presentados se realizará una preselección de hasta 12 obras , que integrarán la programación oficial del festival.

Podrán inscribirse uno o más espectáculos por elenco, siempre que se adapten a las condiciones técnicas de las salas municipales y que el 60% de sus integrantes acredite al menos dos años de residencia en Mendoza y una trayectoria profesional mínima de tres años en el ámbito teatral de la provincia.

Cómo inscribirse y qué documentación presentar en la Municipalidad de Mendoza

Las inscripciones se realizarán de manera online mediante un formulario que estará habilitado desde el miércoles 29 de julio a las 8 hasta el lunes 3 de agosto a las 13.

Los elencos deberán presentar una ficha de inscripción con la información artística y técnica del espectáculo, la autorización o registro correspondiente de Argentores, antecedentes periodísticos y la documentación que certifique la trayectoria requerida.

Además, deberán adjuntar tres fotografías en alta definición para difusión y un enlace con el registro audiovisual completo de la obra.

Para acompañar el proceso de inscripción, la organización ofrecerá una jornada presencial de consultas y asesoramiento el lunes 27 de julio, de 10 a 13, en el séptimo piso de la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500).

Jurado, premios y apoyo económico para el teatro

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado integrado por representantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, la Asociación Argentina de Actores y Actrices –delegación Mendoza– y la Ciudad de Mendoza.

Durante la ceremonia de clausura, prevista para el 6 de septiembre, se entregarán premios en categorías como Mejor Obra, Dirección, Texto Mendocino o Adaptación, Interpretación Protagónica, Interpretación de Reparto, Escenografía, Producción, Vestuario, Diseño Lumínico, Diseño Sonoro y Revelación, además de menciones especiales y reconocimientos a la trayectoria artística.

Como incentivo a la producción independiente, cada elenco seleccionado recibirá un caché de $390.000, mientras que el 100% de la recaudación de taquilla de cada función será destinado a las compañías participantes.