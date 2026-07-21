21 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael mantiene actividades recreativas y físicas para adultos mayores durante el invierno

El Municipio de San Rafael mantiene durante el invierno una agenda recreativa y deportiva orientada al bienestar, la integración y el disfrute compartido.

Actividad física para adultos mayores en San Rafael.

Actividad física para adultos mayores en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael continúa desarrollando encuentros gratuitos en distintos puntos del departamento. Las propuestas incluyen actividad física y juegos destinados a promover el bienestar, la integración y la recreación.

La Municipalidad de San Rafael, a través de la Supervisión del Adulto Mayor, mantiene durante la temporada de invierno diferentes actividades gratuitas destinadas a las personas mayores del departamento.

Las propuestas de Actividad Física y Juegos de Estación se desarrollan en distintos espacios y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, estimular la mente y fortalecer los vínculos sociales.

Las actividades son libres, gratuitas y no requieren inscripción previa. Las personas interesadas solamente deben acercarse a las sedes en los días y horarios establecidos.

Días y horarios de los Juegos de Estación en San Rafael

Los Juegos de Estación se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 16.00 a 18.00 horas, en la sede de Pausa y Encuentro, ubicada en Saavedra 273.

La propuesta también llega los jueves, desde las 15.30 horas, al Centro Integrador Comunitario del barrio El Sosneado, ubicado en la intersección de Jacarandá y Los Filtros.

Estos encuentros ofrecen actividades recreativas adaptadas a cada grupo, orientadas a estimular las capacidades cognitivas y generar momentos de integración y disfrute compartido.

Dónde se realizan las clases de actividad física en San Rafael

Las clases de Actividad Física se dictan en diferentes espacios de San Rafael:

  • Los lunes y miércoles, a las 10, en La Colina, ubicada en avenida Mitre 1643.

  • Los martes y jueves, a las 10, en el Centro Integrador Universitario, situado en General Paz y Urquiza.

  • Los martes, a las 17.30, y los viernes, a las 10.30, en la plazoleta del barrio San Rafael, sobre El Libertador al 1400.

“Invitamos a todos los adultos mayores a sumarse a estas propuestas, que además de fomentar hábitos saludables, generan espacios de encuentro, integración y disfrute compartido”, explicó el supervisor del área, Cristian Escudero.

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