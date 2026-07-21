San Rafael mantiene actividades recreativas y físicas para adultos mayores durante el invierno

El Municipio de San Rafael continúa desarrollando encuentros gratuitos en distintos puntos del departamento. Las propuestas incluyen actividad física y juegos destinados a promover el bienestar, la integración y la recreación.

La Municipalidad de San Rafael, a través de la Supervisión del Adulto Mayor , mantiene durante la temporada de invierno diferentes actividades gratuitas destinadas a las personas mayores del departamento.

Las propuestas de Actividad Física y Juegos de Estación se desarrollan en distintos espacios y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, estimular la mente y fortalecer los vínculos sociales.

Las actividades son libres, gratuitas y no requieren inscripción previa . Las personas interesadas solamente deben acercarse a las sedes en los días y horarios establecidos.

Días y horarios de los Juegos de Estación en San Rafael

Los Juegos de Estación se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 16.00 a 18.00 horas, en la sede de Pausa y Encuentro, ubicada en Saavedra 273.

La propuesta también llega los jueves, desde las 15.30 horas, al Centro Integrador Comunitario del barrio El Sosneado, ubicado en la intersección de Jacarandá y Los Filtros.

Estos encuentros ofrecen actividades recreativas adaptadas a cada grupo, orientadas a estimular las capacidades cognitivas y generar momentos de integración y disfrute compartido.

Dónde se realizan las clases de actividad física en San Rafael

Las clases de Actividad Física se dictan en diferentes espacios de San Rafael:

Los lunes y miércoles, a las 10 , en La Colina, ubicada en avenida Mitre 1643.

Los martes y jueves, a las 10 , en el Centro Integrador Universitario, situado en General Paz y Urquiza.

Los martes, a las 17.30, y los viernes, a las 10.30, en la plazoleta del barrio San Rafael, sobre El Libertador al 1400.

“Invitamos a todos los adultos mayores a sumarse a estas propuestas, que además de fomentar hábitos saludables, generan espacios de encuentro, integración y disfrute compartido”, explicó el supervisor del área, Cristian Escudero.