San Rafael mantiene actividades recreativas y físicas para adultos mayores durante el invierno

El Municipio de San Rafael continúa desarrollando encuentros gratuitos en distintos puntos del departamento. Las propuestas incluyen actividad física y juegos destinados a promover el bienestar, la integración y la recreación.
El Municipio de San Rafael mantiene durante el invierno una agenda recreativa y deportiva orientada al bienestar, la integración y el disfrute compartido.
El Municipio de San Rafael continúa desarrollando encuentros gratuitos en distintos puntos del departamento. Las propuestas incluyen actividad física y juegos destinados a promover el bienestar, la integración y la recreación.
La Municipalidad de San Rafael, a través de la Supervisión del Adulto Mayor, mantiene durante la temporada de invierno diferentes actividades gratuitas destinadas a las personas mayores del departamento.
Las propuestas de Actividad Física y Juegos de Estación se desarrollan en distintos espacios y tienen como objetivo fomentar hábitos saludables, estimular la mente y fortalecer los vínculos sociales.
Las actividades son libres, gratuitas y no requieren inscripción previa. Las personas interesadas solamente deben acercarse a las sedes en los días y horarios establecidos.
Los Juegos de Estación se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 16.00 a 18.00 horas, en la sede de Pausa y Encuentro, ubicada en Saavedra 273.
La propuesta también llega los jueves, desde las 15.30 horas, al Centro Integrador Comunitario del barrio El Sosneado, ubicado en la intersección de Jacarandá y Los Filtros.
Estos encuentros ofrecen actividades recreativas adaptadas a cada grupo, orientadas a estimular las capacidades cognitivas y generar momentos de integración y disfrute compartido.
Las clases de Actividad Física se dictan en diferentes espacios de San Rafael:
Los lunes y miércoles, a las 10, en La Colina, ubicada en avenida Mitre 1643.
Los martes y jueves, a las 10, en el Centro Integrador Universitario, situado en General Paz y Urquiza.
Los martes, a las 17.30, y los viernes, a las 10.30, en la plazoleta del barrio San Rafael, sobre El Libertador al 1400.
“Invitamos a todos los adultos mayores a sumarse a estas propuestas, que además de fomentar hábitos saludables, generan espacios de encuentro, integración y disfrute compartido”, explicó el supervisor del área, Cristian Escudero.