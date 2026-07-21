La Cámara Joven de San Rafael lanzó la tercera edición de su programa para emprendedores y PyMEs

La Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA) de San Rafael presentó la tercera edición del Programa de Capacitaciones para Jóvenes Empresarios y PyMEs , una propuesta destinada a fortalecer el desarrollo de emprendedores y empresas locales.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 40 años que ya cuenten con un emprendimiento o una empresa con al menos un año de funcionamiento, así como también a quienes se encuentren desarrollando una idea de negocio.

A lo largo del programa, los participantes accederán a contenidos vinculados con la planificación estratégica empresarial , la cultura organizacional , la comunicación interna y externa , el marketing , la contabilidad , las finanzas , la gestión de recursos humanos y la sostenibilidad empresarial , entre otros temas fundamentales para el crecimiento de un negocio.

Además de la formación, esta tercera edición apunta a generar un espacio de intercambio y networking , donde emprendedores, profesionales y referentes del sector empresarial podrán compartir experiencias, ampliar su red de contactos y fortalecer vínculos con el ecosistema productivo de San Rafael.

Cronograma, inscripción y costos en la Cámara Joven de San Rafael

El programa estará compuesto por nueve módulos, que se desarrollarán todos los jueves, desde el 6 de agosto hasta el 24 de septiembre, en el horario de 20 a 22, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, ubicada en avenida El Libertador 78.

La inscripción es online y tiene un costo de $80.000, o la posibilidad de abonarla en dos cuotas por un total de $100.000. Desde la organización informaron que los cupos son limitados.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar el Instagram de Cámara Joven (@camarajoven.sanrafael).