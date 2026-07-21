21 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

La Cámara Joven de San Rafael lanzó la tercera edición de su programa para emprendedores y PyMEs

La Cámara Joven de la CCIA presentó una nueva edición de su programa de capacitación, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor de San Rafael.

Tercera edición en San Rafael del Programa de Capacitaciones para Jóvenes Empresarios y PyMEs.

Tercera edición en San Rafael del Programa de Capacitaciones para Jóvenes Empresarios y PyMEs.

Por Sitio Andino Departamentales

La Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA) de San Rafael presentó la tercera edición del Programa de Capacitaciones para Jóvenes Empresarios y PyMEs, una propuesta destinada a fortalecer el desarrollo de emprendedores y empresas locales.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 40 años que ya cuenten con un emprendimiento o una empresa con al menos un año de funcionamiento, así como también a quienes se encuentren desarrollando una idea de negocio.

Formación integral para cada emprendedor

A lo largo del programa, los participantes accederán a contenidos vinculados con la planificación estratégica empresarial, la cultura organizacional, la comunicación interna y externa, el marketing, la contabilidad, las finanzas, la gestión de recursos humanos y la sostenibilidad empresarial, entre otros temas fundamentales para el crecimiento de un negocio.

Además de la formación, esta tercera edición apunta a generar un espacio de intercambio y networking, donde emprendedores, profesionales y referentes del sector empresarial podrán compartir experiencias, ampliar su red de contactos y fortalecer vínculos con el ecosistema productivo de San Rafael.

Cronograma, inscripción y costos en la Cámara Joven de San Rafael

El programa estará compuesto por nueve módulos, que se desarrollarán todos los jueves, desde el 6 de agosto hasta el 24 de septiembre, en el horario de 20 a 22, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, ubicada en avenida El Libertador 78.

La inscripción es online y tiene un costo de $80.000, o la posibilidad de abonarla en dos cuotas por un total de $100.000. Desde la organización informaron que los cupos son limitados.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar el Instagram de Cámara Joven (@camarajoven.sanrafael).

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