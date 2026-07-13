13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán: serios incidentes durante los festejos por el triunfo de la Argentina

En Tunuyán se registraron incidentes entre la policía y quienes celebraban la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

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En Tunuyán se registraron incidentes durante los festejos. 

Foto: Sitio Andino
Por Sitio Andino Policiales

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, que clasificó al equipo a las semifinales del Mundial 2026, registraron algunos incidentes en Tunuyán, donde debió intervenir la Policía de Mendoza para descomprimir la situación. Pese a los disturbios, las autoridades confirmaron que no hubo detenidos ni personas heridas en ese departamento.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que la presencia policial permitió controlar rápidamente los inconvenientes registrados durante las celebraciones por la clasificación a semifinales del Mundial, evitando que el episodio pasara a mayores.

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En ese sentido, desde la cartera confirmaron que no hubo detenidos ni heridos durante los incidentes.

El balance de la Policía de Mendoza en toda la provincia

En el resto de la provincia, el balance oficial calificó la jornada como un festejo "sin incidentes de consideración". No obstante, la Policía de Mendoza informó que hubo 23 personas aprehendidas en distintos procedimientos, tres móviles policiales dañados y dos efectivos que sufrieron lesiones leves tras ser alcanzados por piedras.

Las autoridades destacaron que el operativo de seguridad desplegado por el partido de cuartos de final del Mundial 2026 permitió contener la mayoría de las situaciones registradas durante las celebraciones espontáneas en distintos puntos de Mendoza.

En Tunuyán, la intervención policial fue necesaria para descongestionar algunos incidentes que se produjeron mientras los hinchas celebraban la victoria de Argentina sobre Suiza. Sin embargo, el operativo concluyó sin detenidos y sin reportes de personas lesionadas, según precisó el Ministerio de Seguridad.

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