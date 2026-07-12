Un motociclista sufrió una grave lesión tras un accidente vial en Potrerillos

La lesión de extrema gravedad motivó su traslado de urgencia a la Clínica Santa Isabel de Hungría Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Policiales







Un motociclista de 51 años sufrió una grave lesión este domingo por la tarde luego de protagonizar un accidente vial en Potrerillos. El hombre circulaba junto a una acompañante cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y ambos cayeron sobre la calzada.

El hecho se registró alrededor de las 17.30. Según la información oficial, el siniestro ocurrió en calle Cerro Cocodrilo, donde una motocicleta BMW despistó al conductor por motivos que aún no fueron establecidos. El conductor, identificado como M.F.C, viajaba acompañado una mujer de 26 años.

El motociclista fue trasladado de urgencia por la lesión que sufrió La Policía tomó conocimiento del accidente luego de que el Centro de Salud de Potrerillos informara el ingreso de un motociclista lesionado. Los profesionales médicos constataron que el conductor presentaba una herida cortante en la pierna derecha con compromiso de la arteria femoral.

La lesión de extrema gravedad motivó su traslado de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde quedó internado para recibir atención especializada. En tanto, no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la acompañante.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.