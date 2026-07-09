Se conoció el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais tras el accidente fatal

La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais sumó una prueba clave. La Justicia recibió el resultado definitivo del examen toxicológico realizado tras el accidente ferroviario en el que perdió la vida el pasado 26 de junio y confirmó que no había consumido alcohol ni drogas antes del siniestro.

La pericia fue incorporada al expediente que busca determinar qué ocurrió aquella tarde , cuando el vehículo que conducía Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.

El informe toxicológico confirmó que la conductora no presentaba alcohol ni sustancias tóxicas en sangre al momento del impacto. De esta manera, la Justicia descartó una de las hipótesis que se analizaban desde el inicio de la causa.

Si bien el resultado representa un avance importante en la investigación, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente y establecer si existieron otros factores que pudieran haber influido en la tragedia.

La causa continúa en investigación

Con el resultado de la pericia toxicológica ya incorporado al expediente, la investigación judicial seguirá con otras medidas probatorias para determinar las circunstancias del hecho ocurrido en el paso a nivel.

El accidente, que conmocionó al mundo del espectáculo y los medios de comunicación, provocó la muerte de Ernestina Pais luego de que su automóvil fuera impactado por una formación ferroviaria mientras cruzaba las vías. Desde entonces, la Justicia trabaja para esclarecer qué ocurrió en los instantes previos al choque.