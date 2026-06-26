26 de junio de 2026
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Ernestina Pais

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro

La conductora tenía 54 años y falleció cuando intentaba cruzar las vías del tren en Buenos Aires.

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro

Por Sitio Andino Policiales

Este viernes, Ernestina Pais falleció tras sufrir un accidente vial. La conductora de 54 años murió arrollada por un tren mientras circulaba con su Honda City negro.

Pais había protagonizado un accidente en marzo cuando impactó su Honda City contra otro automóvil. El hecho en el que perdió la vida fue el quinto siniestro que protagonizó en los últimos siete años. Los antecedentes previos datan de 2019, 2022 y 2023, ocasiones en las que también hubo colisiones e intentos de evitar los controles de las autoridades.

Entre la radio y la tv: quién fue Ernestina Pais

Ernestina Pais es una periodista, conductora de televisión y radio argentina, reconocida por su extensa trayectoria en los medios de comunicación.

Comenzó su carrera en la década de 1990 y alcanzó gran popularidad al frente de programas de entretenimiento e interés general, como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, y CQC (Caiga Quien Caiga), donde fue una de las primeras mujeres en conducir el ciclo. También participó en numerosos programas de radio y televisión, consolidándose como una figura destacada del periodismo y la conducción en Argentina.

Embed - Ernestina Pais y el recuerdo de Mañanas informales con Jorge Guinzburg

En los últimos años, además de su actividad profesional, habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus tratamientos por consumos problemáticos, con el objetivo de visibilizar estas situaciones y promover la búsqueda de ayuda.

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