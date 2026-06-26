Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro

Este viernes, Ernestina Pais falleció tras sufrir un accidente vial. La conductora de 54 años murió arrollada por un tren mientras circulaba con su Honda City negro .

El accidente ferroviario involucró a una formación del Tren de la Costa en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. La conductora se trasladaba sola y fue la única perjudicada por el siniestro vial.

Pais había protagonizado un accidente en marzo cuando impactó su Honda City contra otro automóvil. El hecho en el que perdió la vida fue el quinto siniestro que protagonizó en los últimos siete años. Los antecedentes previos datan de 2019, 2022 y 2023 , ocasiones en las que también hubo colisiones e intentos de evitar los controles de las autoridades.

Ernestina Pais es una periodista, conductora de televisión y radio argentina, reconocida por su extensa trayectoria en los medios de comunicación.

Comenzó su carrera en la década de 1990 y alcanzó gran popularidad al frente de programas de entretenimiento e interés general, como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, y CQC (Caiga Quien Caiga), donde fue una de las primeras mujeres en conducir el ciclo. También participó en numerosos programas de radio y televisión, consolidándose como una figura destacada del periodismo y la conducción en Argentina.

Embed - Ernestina Pais y el recuerdo de Mañanas informales con Jorge Guinzburg

En los últimos años, además de su actividad profesional, habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus tratamientos por consumos problemáticos, con el objetivo de visibilizar estas situaciones y promover la búsqueda de ayuda.