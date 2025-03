Ernestina Pais rompió el silencio: su lucha contra el alcoholismo y su mensaje esperanzador

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Pais contó que lleva más de un año sin consumir alcohol y que ese logro fue posible gracias a la toma de conciencia, la contención familiar y la ayuda profesional. “Después de 30 años de trabajo ininterrumpido, me empecé a sentir mal, angustiada, aunque tuviera todo ”, relató.

La pandemia fue un punto de quiebre: “El encierro, el restaurante que cerró, las deudas… empecé a tomar para calmar y tapar la angustia. El consumo problemático no empieza cuando levantás la copa, sino cuando dejás de contar lo que te pasa ”, explicó la periodista.

“Lo que antes me daba felicidad ya no me generaba nada. Empecé a vivir un infierno”, confesó.