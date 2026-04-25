Murió Lita Tancredi y el teatro mendocino despide a una de sus grandes figuras

El mundo cultural de Mendoza atraviesa un momento de gran tristeza tras conocerse l a muerte de Lita Haydée Tancredi a los 92 años , reconocida como una de las máximas exponentes del teatro provincial y figura fundamental de la escena artística local. A continuación, todos los detalles.

Lita Haydée Tancredi nació el 16 de abril de 1934 en la Ciudad de Mendoza y desde muy pequeña mostró una afinidad natural con el escenario. A los 5 años realizó sus primeras experiencias artísticas en el Teatro Independencia , un hecho que marcó el rumbo de su vida.

Con el paso del tiempo, transformó esa inclinación inicial en una trayectoria dedicada por completo al arte . Su labor no se limitó a la actuación, sino que también abarcó la dirección, la docencia y la gestión cultural , con una participación constante en el desarrollo del teatro mendocino. Asimismo, impulsó espacios de formación en los que capacitó a numerosos artistas que luego se incorporaron a la escena local.

Dentro de su recorrido, fue una de las principales impulsoras del desarrollo de la comedia musical en la provincia. A lo largo de los años dirigió y produjo múltiples obras, dejando una huella profunda en la actividad teatral.

En reconocimiento a su extensa trayectoria y aporte a la cultura de Mendoza, en 2024 fue distinguida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza. Su legado permanece vigente en la escena cultural mendocina, reflejado tanto en su obra como en la influencia que dejó en nuevas generaciones de artistas.