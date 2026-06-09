Mueve miles de millones y Mendoza quiere su lugar: de qué trata el turismo de romance

Bodas de destino, lunas de miel, escapadas románticas y renovaciones de votos. Lo que para muchos representa una experiencia personal, para la industria turística se ha convertido en un segmento específico con fuerte crecimiento a nivel global: el turismo de romance.
En ese escenario, Mendoza busca consolidarse como un destino competitivo. Con una oferta vinculada al vino, la gastronomía, los paisajes de montaña y una infraestructura turística cada vez más desarrollada, la provincia aparece como una provincia con potencial para captar viajeros que buscan experiencias exclusivas y de alto valor agregado.
Dagyi Rivera
Dagyi Rivera es especialista en bodas de destino y turismo de romance.
Foto: gentileza DebyFran Fotografía
Con ese objetivo, la especialista mexicana en bodas y turismo de romance Dagyi Rivera llega a Mendoza para capacitar a proveedores turísticos y de servicios para eventos, en una iniciativa orientada a fortalecer la propuesta local y posicionar a la provincia en un mercado internacional en expansión.
Una industria que crece en todo el mundo
Según datos difundidos por la propia especialista, el turismo de romance y bodas genera más de 300 mil millones de dólares anuales a nivel mundial.
El segmento incluye una amplia variedad de experiencias, desde viajes de luna de miel y escapadas románticas hasta bodas y renovaciones de votos. Además, se trata de un público que suele priorizar la privacidad, la tranquilidad, la exclusividad y los servicios personalizados.
“En Latinoamérica, este tipo de turismo ha crecido a una tasa anual del 25% y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años”, afirmó Rivera.
Mendoza quiere fortalecer su posicionamiento
La capacitación se desarrolla este 9 y 10 de junio en el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza, en Maipú, bajo el nombre Mendoza: un destino que enamora.
La propuesta está dirigida a toda la cadena de valor vinculada a las bodas de destino: hoteles, bodegas, productores locales, organizadores de eventos, agencias de turismo, áreas de marketing y organismos públicos relacionados con la actividad.
“Buscamos transformar a Mendoza en un producto de exportación, porque el turismo de romance es, ante todo, un motor de desarrollo sostenible que integra la economía local, la cultura y los servicios de alta gama”, destacó Sonia Pereyra, creadora de Comunidad CARE.
boda turismo de romance
Las experiencias románticas son un segmento en crecimiento.
La capacitación principal estará a cargo de Dagyi Rivera González, consultora internacional con formación en gerencia empresarial, organización de eventos y gestión de experiencias turísticas.
Su trabajo estará enfocado en la activación estratégica del turismo de romance, una metodología que busca generar beneficios para las comunidades locales a partir de experiencias estructuradas, auténticas y de alto valor.
La agenda también contempla la participación del especialista argentino en Branding y Marketing Digital Martín Barreda, quien brindará herramientas para posicionar servicios turísticos en mercados de alto valor mediante estrategias de comunicación y branding emocional.
Bodegas y recorridas para conocer el potencial local
Además de las exposiciones técnicas, el programa incluirá una instancia práctica coordinada por la especialista en bodas de destino Silvia Bodiglio.
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Bodas de destino, una oportunidad para la economía regional.
Durante el segundo día se realizará un recorrido por Bodega Casa Agostino y Bodega Tempus Alba, donde los asistentes podrán conocer espacios, infraestructura y servicios vinculados a la organización de bodas de destino y experiencias románticas.
La actividad es organizada por Comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el apoyo de Hola Maipú, la Dirección de Turismo de Maipú, Esplendor by Wyndham Mendoza, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y Mendoza Bureau.
Los participantes podrán asistir a las dos jornadas o únicamente a las conferencias previstas para el 9 de junio.