9 de junio de 2026
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Turismo

Mueve miles de millones y Mendoza quiere su lugar: de qué trata el turismo de romance

Una especialista mexicana llega a Mendoza para capacitar al sector turístico y de eventos en un segmento que crece en todo el mundo: el turismo de romance.

Mueve miles de millones y Mendoza quiere su lugar: de qué trata el turismo de romance

Mueve miles de millones y Mendoza quiere su lugar: de qué trata el turismo de romance

Foto: gentileza DebyFran Fotografía
Por Sitio Andino Economía

Bodas de destino, lunas de miel, escapadas románticas y renovaciones de votos. Lo que para muchos representa una experiencia personal, para la industria turística se ha convertido en un segmento específico con fuerte crecimiento a nivel global: el turismo de romance.

En ese escenario, Mendoza busca consolidarse como un destino competitivo. Con una oferta vinculada al vino, la gastronomía, los paisajes de montaña y una infraestructura turística cada vez más desarrollada, la provincia aparece como una provincia con potencial para captar viajeros que buscan experiencias exclusivas y de alto valor agregado.

Dagyi Rivera
Dagyi Rivera es especialista en bodas de destino y turismo de romance.

Dagyi Rivera es especialista en bodas de destino y turismo de romance.

Con ese objetivo, la especialista mexicana en bodas y turismo de romance Dagyi Rivera llega a Mendoza para capacitar a proveedores turísticos y de servicios para eventos, en una iniciativa orientada a fortalecer la propuesta local y posicionar a la provincia en un mercado internacional en expansión.

Una industria que crece en todo el mundo

Según datos difundidos por la propia especialista, el turismo de romance y bodas genera más de 300 mil millones de dólares anuales a nivel mundial.

El segmento incluye una amplia variedad de experiencias, desde viajes de luna de miel y escapadas románticas hasta bodas y renovaciones de votos. Además, se trata de un público que suele priorizar la privacidad, la tranquilidad, la exclusividad y los servicios personalizados.

“En Latinoamérica, este tipo de turismo ha crecido a una tasa anual del 25% y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años”, afirmó Rivera.

Mendoza quiere fortalecer su posicionamiento

La capacitación se desarrolla este 9 y 10 de junio en el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza, en Maipú, bajo el nombre Mendoza: un destino que enamora.

La propuesta está dirigida a toda la cadena de valor vinculada a las bodas de destino: hoteles, bodegas, productores locales, organizadores de eventos, agencias de turismo, áreas de marketing y organismos públicos relacionados con la actividad.

“Buscamos transformar a Mendoza en un producto de exportación, porque el turismo de romance es, ante todo, un motor de desarrollo sostenible que integra la economía local, la cultura y los servicios de alta gama”, destacó Sonia Pereyra, creadora de Comunidad CARE.

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Las experiencias románticas son un segmento en crecimiento.

Las experiencias románticas son un segmento en crecimiento.

La iniciativa también busca poner en valor las fortalezas de Mendoza como destino turístico, apoyadas en su desarrollo enoturístico, su oferta gastronómica y locaciones que año tras año atraen visitantes de distintos países.

La experiencia mexicana llega a la provincia

La capacitación principal estará a cargo de Dagyi Rivera González, consultora internacional con formación en gerencia empresarial, organización de eventos y gestión de experiencias turísticas.

Su trabajo estará enfocado en la activación estratégica del turismo de romance, una metodología que busca generar beneficios para las comunidades locales a partir de experiencias estructuradas, auténticas y de alto valor.

La agenda también contempla la participación del especialista argentino en Branding y Marketing Digital Martín Barreda, quien brindará herramientas para posicionar servicios turísticos en mercados de alto valor mediante estrategias de comunicación y branding emocional.

Bodegas y recorridas para conocer el potencial local

Además de las exposiciones técnicas, el programa incluirá una instancia práctica coordinada por la especialista en bodas de destino Silvia Bodiglio.

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Bodas de destino, una oportunidad para la economía regional.

Bodas de destino, una oportunidad para la economía regional.

Durante el segundo día se realizará un recorrido por Bodega Casa Agostino y Bodega Tempus Alba, donde los asistentes podrán conocer espacios, infraestructura y servicios vinculados a la organización de bodas de destino y experiencias románticas.

La actividad es organizada por Comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el apoyo de Hola Maipú, la Dirección de Turismo de Maipú, Esplendor by Wyndham Mendoza, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y Mendoza Bureau.

Los participantes podrán asistir a las dos jornadas o únicamente a las conferencias previstas para el 9 de junio.

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