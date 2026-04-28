Qué tiene Mendoza que la convierte entre los destinos más elegidos en otoño 2026 Foto: Cristian Lozano

Con el paso del tiempo, Mendoza se posicionó como uno de los destinos más elegidos de Argentina en cualquier época del año. Sin embargo, es durante el otoño cuando despliega todo su potencial con propuestas turísticas únicas . Estas son las razones que explican su creciente popularidad.

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De acuerdo con datos recientes de la plataforma de viajes Booking.com, la provincia figura entre los lugares más recomendados para esta temporada , en la que sus paisajes y experiencias alcanzan su mejor versión.

Uno de sus grandes diferenciales es el circuito vitivinícola : recorrer bodegas, participar de catas guiadas y conocer de cerca el proceso del vino se vuelve una experiencia aún más especial cuando los viñedos se tiñen de tonos rojizos y dorados.

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A esto se suma uno de los íconos naturales más impactantes de la región, el Parque Provincial Aconcagua, donde se encuentra el cerro más alto de América y una variedad de paisajes ideales para caminatas y miradores.

Además, la provincia ofrece mucho más que naturaleza y vino: durante el otoño despliega una variada agenda cultural con festivales, ferias y espectáculos, junto con propuestas gastronómicas y paseos urbanos que completan una experiencia diversa y accesible.

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