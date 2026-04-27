Desaparición de Nataniel Guzmán en Mendoza: investigan sus cuentas de Google

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

A casi tres años y medio de su desaparición , el paradero de Nataniel Guzmán continúa siendo una incógnita. Mientras su familia sostiene el reclamo de justicia, la causa judicial avanza con nuevas medidas orientadas a obtener pistas que permitan esclarecer lo sucedido con el abogado jujeño.

Tras la designación de Gustavo Pirrello como Fiscal de Cámara Penal, la investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Andrea Lazo . En este contexto, la madre de Guzmán, Silvia Saavedra , viajó a Mendoza y junto a sus abogados Pablo Brennam y Daniel Sosa Arditi, mantuvo un primer encuentro con la funcionaria judicial.

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El objetivo de la reunión fue interiorizarse sobre el estado de la causa y ponerse a disposición para colaborar activamente en la búsqueda de respuestas.

Este lunes se cumplieron 39 meses de la desaparición de Nataniel Guzmán

El acceso a las cuentas de Google, un nuevo avance en la causa

Este lunes se cumplieron 39 meses de la desaparición, y el reclamo de justicia sigue vigente. En diálogo con Sitio Andino, Saavedra remarcó la importancia de acceder a las cuentas de Google de su hijo como una herramienta fundamental para la investigación.

Según explicó, la falta de acceso impide reconstruir datos esenciales como la geolocalización del dispositivo y sus últimos movimientos.

Al abrirse todas las cuentas, se abre todo el sistema, entonces vamos a poder ingresar a más información de la que se obtuvo hasta ahora Al abrirse todas las cuentas, se abre todo el sistema, entonces vamos a poder ingresar a más información de la que se obtuvo hasta ahora

La mujer precisó que su viaje a Mendoza también responde a la necesidad de completar un requerimiento formal de la empresa tecnológica, el cual debe ser respondido antes del 24 de mayo.

Cuestionamientos a los operativos y pérdida de información

En paralelo, Saavedra planteó críticas respecto a los procedimientos iniciales de búsqueda. Según indicó, habrían existido fallas que derivaron en la pérdida de información relevante.

nataniel guzmán, desaparición, mendoza Saavedra planteó críticas respecto a los procedimientos iniciales de búsqueda Foto: Silvia Saavedra

En ese sentido, relató que una joven del barrio donde desapareció Guzmán aseguró contar con datos importantes, pero no se le ofrecieron garantías como testigo protegido.

No se le ofreció ser testigo protegido, se perdió una data muy importante No se le ofreció ser testigo protegido, se perdió una data muy importante

La madre del abogado también manifestó cierta desconfianza en el accionar previo de las autoridades, aunque destacó una primera impresión moderadamente positiva tras el encuentro con la fiscal Lazo.

Saavedra aseguró haber percibido interés en avanzar con la investigación de manera profunda y transparente, incorporando todas las herramientas disponibles, incluida la información que pueda aportar Google.

Mendoza ofrece más de 10 millones por información

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó la actualización de la recompensa destinada a quienes aporten información certera sobre el paradero de tres hombres desaparecidos en 2023, entre ellos Nataniel Guzmán. La cifra asciende a 25.000 UF, equivalentes a $12,5 millones, según el valor vigente para 2026.

nataniel guzmán, desaparición Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

Nataniel Guzmán desapareció el 27 de enero, cuando fue captado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano y luego subiendo a un colectivo de la línea 600, en la intersección con 25 de Mayo, en pleno centro mendocino. Llevaba una mochila casi vacía. Ese fue el último registro fílmico que se tiene de él.

Días antes, el abogado (oriundo de Jujuy pero residente en Mendoza) se encontraba de vacaciones en Mar de Ajó junto a su pareja. Sin embargo, el 21 de enero regresó antes de lo previsto a la provincia, luego de una discusión, según la versión de los testigos. Para los investigadores, ese episodio no alcanza para explicar su desaparición.

nataniel.jpg Nataniel Guzmán desapareció el 27 de enero y fue captado por cámaras de seguridad de Edemsa

La última información concreta llegó desde la empresa de telefonía celular: el 2 de febrero de 2023, a las 19.48, el celular de Nataniel fue detectado por una antena ubicada en Canota, Villavicencio, Las Heras. A pesar de que el teléfono permaneció activo durante varios días, nunca pudo ser rastreado.