A tres años de la desaparición de Nataniel Guzmán, el dolor intacto de su madre y un reclamo que no cesa

A tres años de la desaparición de Nataniel Guzmán , el abogado jujeño que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023 en la Ciudad de Mendoza , el dolor de su familia sigue intacto. Pero, con el paso del tiempo, ese dolor se transformó también en un reclamo cada vez más urgente: saber qué pasó .

Su madre, Silvia Saavedra , lo expresó con crudeza en un testimonio atravesado por la angustia, la impotencia y el cansancio. " No me quiero morir sin saber qué es lo que ha pasado con mi hijo ", dijo en diálogo con Sitio Andino, al tiempo que denunció la falta de avances reales en la causa.

Nataniel Guzmán desapareció el 27 de enero , cuando fue captado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano y luego subiendo a un colectivo de la línea 600 , en la intersección con 25 de Mayo, en pleno centro mendocino. Llevaba una mochila casi vacía . Ese fue el último registro fílmico que se tiene de él.

Días antes, el abogado (oriundo de Jujuy pero residente en Mendoza) se encontraba de vacaciones en Mar de Ajó junto a su pareja. Sin embargo, el 21 de enero regresó antes de lo previsto a la provincia, luego de una discusión, según la versión de los testigos. Para los investigadores, ese episodio no alcanza para explicar su desaparición .

La última información concreta llegó desde la empresa de telefonía celular: el 2 de febrero de 2023, a las 19.48, el celular de Nataniel fue detectado por una antena ubicada en Canota, Villavicencio, Las Heras. A pesar de que el teléfono permaneció activo durante varios días, nunca pudo ser rastreado.

"Con la tecnología que hay, el celular estuvo casi seis días activo con llamadas salientes. Eso no significa que él lo haya tenido, pero no lo pudieron rastrear. Eso me deja muchísimas dudas", señaló Silvia.

Los reclamos de la madre de Nataniel a la Justicia mendocina

Uno de los reclamos más fuertes apunta directamente a la investigación judicial. Según la madre de Nataniel, jamás se avanzó con una línea firme que permitiera esclarecer qué ocurrió.

Uno de los reclamos más fuertes apunta directamente a la investigación judicial

“Nunca hubo una línea investigativa seria. Siempre han sido hipótesis objetivas que nunca llevaron a nada concreto", expresó, en referencia al desarrollo de la causa. También cuestionó allanamientos realizados en barrios de Guaymallén y San Martín, zonas donde se registraron movimientos vinculados a la tarjeta SUBE de su hijo.

Nataniel trabajaba como empleado judicial en el Juzgado de Familia de Las Heras, un dato que, para su madre, nunca fue debidamente contemplado dentro de la investigación.

Ante la falta de avances, la madre del abogado desaparecido decidió elevar su reclamo a todos los niveles del Estado. Exigió respuestas al Gobierno de Mendoza, al Tribunal , al Ministerio Público Fiscal y también al Gobierno nacional.

Nataniel Guzmán desapareció el 27 de enero de 2023

"Brego para que el Presidente, el Ministerio de Justicia, la Ministra de Seguridad, legisladores y senadores hagan algo concreto. No puede ser que los años pasen y los padres se mueran sin saber qué pasó con sus hijos", afirmó Silvia a este medio.

"Necesito un duelo más humano"

El pedido no es solo judicial. También es profundamente humano. "Ya no puedo pedir agilidad: pasaron tres años. Lo que necesito es un duelo más humano", expresó la mujer.

Cada 27 de mes, su madre recuerda públicamente la ausencia de Nataniel. "Les voy a recordar que falta el doctor Nataniel Guzmán. Falta un empleado judicial. Se los voy a recordar mientras tenga vida", advirtió.

Quién era Nataniel Guzmán

Lejos de las hipótesis y los expedientes, su madre quiso recordar a su hijo tal como era: inteligente, observador, culto y con un humor ácido e irónico. "Tenía una mirada que veía más allá de lo evidente", contó.

"Tenía una mirada que veía más allá de lo evidente", contó su madre

Desde chico, Nataniel demostraba una curiosidad poco común. Le pedía a su madre que le leyera libros que no eran infantiles y la corregía si salteaba partes. "Era muy vivo, muy inteligente", recordó.

También descartó de plano la posibilidad de una desaparición voluntaria. "Nataniel no se fue para no volver. A él le pasó algo. Dejó encerrado a su gato, al que amaba. Fue por un rato para volver", aseguró.

Mendoza ofrece $12,5 millones por información sobre tres hombres desaparecidos

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó la actualización de la recompensa destinada a quienes aporten información certera sobre el paradero de tres hombres desaparecidos en 2023. La cifra asciende a 25.000 UF, equivalentes a $12,5 millones, según el valor vigente para 2026.

recompensa nataniel guzman

Otra de las recompensas está dirigida a obtener datos certeros sobre Darío Sebastián Codina Bandes, con quien se mantuvo el último contacto telefónico el 17 de enero de 2023, alrededor de las 12 horas, en Guaymallén. En aquel momento, tenía 26 años y la mañana de su desaparición se dirigía a la feria del usado, donde trabajaba y también vivía.

recompensa darío sebastián codina bandes

Sus familiares creen que quienes compartían ese espacio laboral podrían saber algo más.

La tercera de las recompensas alcanza al caso de Juan Manuel Martínez Araujo, desaparecido tras haber estado en el bar “La Belu”, ubicado en Tres Esquinas de Perdriel, en Luján de Cuyo. Según la investigación, el hombre fue visto por última vez en inmediaciones de Ruta 15. Martínez Araujo tendría 32 años, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene pelo corto teñido de blanco, barba corta y tatuajes en ambos brazos.

recompensa juan manuel martinez araujo

El 4 de enero, cerca de las 2 de la madrugada, Martínez Araujo salió de su casa en Perdriel junto a un amigo con destino a la casa de su novia, pero jamás llegó. El joven había sido imputado en una causa por lesiones graves y había recuperado su libertad semanas antes.