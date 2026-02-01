1 de febrero de 2026
Milagro en San Rafael: una mujer cayó a un canal y vecinos le salvaron la vida

Ocurrió este domingo por la tarde en el canal Marginal, frente al barrio El Molino. Vecinos de San Rafael realizaron una arriesgada maniobra para salvarle la vida.

 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este domingo, una mujer cayó a un canal en el departamento de San Rafael, lo que generó momentos de tensión y desesperación entre los vecinos que se encontraban en el lugar. Gracias a la rápida reacción de un residente de la zona, quien arrojó una soga, la víctima pudo ser rescatada con vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, en el canal Marginal, ubicado frente al barrio El Molino. Un vecino identificado como Guillermo Oro advirtió la situación al observar un grupo de personas reunidas en las inmediaciones del cauce, alertadas por la caída de la mujer al agua.

Un vecino arrojó una soga para rescatar a la mujer

Según trascendió, Oro suele contar con una soga ante posibles situaciones de riesgo, lo que resultó determinante en este caso. Al notar el nerviosismo de los presentes, no dudó en intervenir y brindar ayuda de manera inmediata.

Inmediatamente, lanzó la soga al canal, para que la mujer lograra sujetarse. En paralelo, varios vecinos del callejón Muñoz se sumaron al operativo de rescate. Entre ellos se encontraban Miguel, Marcelo y Emanuel, siendo este último quien arriesgó su vida al acercarse peligrosamente al agua para colaborar en la maniobra.

Finalmente, y gracias al trabajo conjunto de los vecinos, la mujer logró salir del canal Marginal. Minutos después, personal policial se hizo presente en el lugar, donde procedió a evaluar la situación, a fin de determinar las circunstancias del hecho.

