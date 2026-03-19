Prestadores y familias de San Rafael se manifestaron en el KM 0 por la crisis en el sistema de discapacidad

Durante el mediodía de este jueves, prestadores de servicios, familias y profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad realizaron una nueva manifestación en el Kilómetro Cero de San Rafael .

El objetivo de la convocatoria fue reclamar soluciones urgentes ante la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad , que ya comienza a afectar directamente la continuidad de tratamientos y prestaciones.

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Según señalaron los manifestantes, en algunos casos jóvenes y adultos con discapacidad ya se están quedando sin terapias , mientras que en otros deben elegir entre mantener solo una o dos prestaciones debido a las dificultades del sistema.

Esta situación impacta directamente en los procesos de rehabilitación y acompañamiento que muchas personas requieren para mejorar su calidad de vida.

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Prestadores afectados por la falta de pagos en San Rafael

El conflicto también afecta a los prestadores de servicios, entre ellos transportistas, profesionales de la salud y centros terapéuticos, que denuncian atrasos en los pagos y dificultades para sostener las prestaciones.

Según indicaron, el malestar crece no solo por las deudas acumuladas, sino también por lo que consideran una pérdida de derechos para las personas con discapacidad.

Crece la preocupación entre familias y profesionales de San Rafael

Familias y prestadores expresaron una profunda preocupación por el futuro del sistema y señalaron que la incertidumbre genera cada vez más angustia entre quienes dependen de estas prestaciones.

“Cada vez hay más personas que no saben si podrán continuar con sus tratamientos”, señalaron durante la protesta.