4 de mayo de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba tiene nuevo entrenador: Pablo De Muner asumirá al frente del plantel superior

Pablo De Muner, de 45 años, se hará cargo del plantel de primera división del Expreso en reemplazo del despedido Mariano Toedtli.

Pablo de Muner, nuevo DT del Tomba

Pablo de Muner, nuevo DT del Tomba

El nuevo DT tombino, de 45 años de edad, ya tuvo un breve paso por Mendoza en la temporada 2017/2018 de la antigua Primera B Nacional. Fue su debut oficial en el cargo y lo hizo en el Club Sportivo Independiente Rivadavia, donde duró tan solo ocho fechas (un triunfo, cinco empates y dos derrotas).

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La experiencia de Pablo de Muner, el nuevo DT de Godoy Cruz

El exdefensor de Argentinos Juniors, San Martín de Tucumán y Barracas Central —entre otros— tuvo un último paso como ayudante de campo de Martín Anselmi en el Botafogo de Brasil, aunque —además de la Lepra— ha dirigido en varios clubes argentinos y del exterior.

En al ascenso, fue entrenador de All Boys y el Santo tucumano, en tanto que dirigió a Defensa y Justicia en Primera División (la última vez en la temporada 2024/2025). El currículum incluye experiencias en O'Higgins (Chile), Guaraní (Paraguay), Melgar (Perú) y Águilas Doradas (México).

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De Muner, nacido en Caseros, había sonado anteriormente para dirigir al Bodeguero. Cuando se concretó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional a fines del año pasado, su nombre fue uno de los primeros en aparecer. Incluso trascendió que era el elegido por el expresidente Alejandro Chapini, siempre y cuando el dirigente obtuviese la reelección en el cargo (algo que finalmente no ocurrió).

Su representante es Marcelo "Bocha" Valeri, socio del reconocido empresario Christian Bragarnik, quien sostiene un fuerte vínculo con José "Pepe" Mansur desde hace años.

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Pablo de Muner debutó como entrenador en Independiente Rivadavia, en noviembre de 2017.

Pablo de Muner debutó como entrenador en Independiente Rivadavia, en noviembre de 2017.

Cuándo debutará Pablo de Muner, nuevo DT de Godoy Cruz

El reemplazante de Toedtli iniciará su periplo en el Expreso el próximo domingo 10 de mayo ante Racing de Córdoba, a las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte.

Será una prueba de fuego para de Muner ante uno de los aspirantes al ascenso. Los cordobeses —que en sus filas tienen al exBoca, Vélez y Racing Ricardo "Ricky" Centurión— se ubican un punto por debajo del Tomba (15), actualmente fuera de los puestos de Reducido.

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