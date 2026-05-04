4 de mayo de 2026
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Carlos Sainz

Carlos Sainz correrá el Desafío Ruta 40 en Argentina y sacude el Mundial de Rally Raid

El español Carlos Sainz fue confirmado para competir en el Desafío Ruta 40 en Argentina, en una de las fechas clave del Mundial de Rally Raid. Mirá la data.

Carlos Sainz volverá a correr en Argentina en el Desafío Ruta 40 con una Ford Raptor T1+.

Carlos Sainz volverá a correr en Argentina en el Desafío Ruta 40 con una Ford Raptor T1+.

Por Sitio Andino Deportes

El español Carlos Sainz fue confirmado para disputar el Desafío Ruta 40, competencia que se correrá del 24 al 29 de mayo en Argentina y que corresponde a la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). El anuncio lo realizó el equipo Ford Racing, que alineará al múltiple campeón en la categoría principal del certamen.

Cómo será la participación de Carlos Sainz en el Desafío Ruta 40

Carlos Sainz correrá con una Ford Raptor T1+ dentro de la categoría Ultimate. El piloto español compartirá tripulación con Daniel Oliveras y formará parte del equipo oficial Ford, que también contará con Joan Nani Roma – Alex Haro y Mitch Guthrie – Kellon Walch. Todos competirán en la clase mayor del rally raid, donde se concentran los principales protagonistas del campeonato.

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Dónde se correrá el Desafío Ruta 40 en Argentina

La competencia tendrá como escenarios principales a San Juan y San Rafael, en Mendoza. El recorrido incluirá tramos exigentes y variados, con ríos secos, caminos de ripio, salares y dunas, en un trazado que promete ser uno de los más completos de los últimos años. Además, se destaca el regreso de sectores icónicos como las dunas de El Nihuil, en el sur mendocino.

Desde la organización adelantaron que será una carrera muy técnica, con condiciones cambiantes que exigirán al máximo a los pilotos.

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Cómo será el recorrido etapa por etapa

El Desafío Ruta 40 presentará un esquema exigente que se definirá en los últimos kilómetros.

  • Etapa 1: ríos secos y tramos fuera de pista con vegetación
  • Etapa 2: pistas sinuosas de arena y salares
  • Etapa 3: dunas, ripio y ríos secos
  • Etapa 4: trial en la cordillera
  • Etapa 5: dunas en Difunta Correa y definición en Pie de Palo

El diseño del recorrido apunta a una competencia abierta hasta el final, con una última etapa decisiva.

Una cita clave del Mundial de Rally Raid

El Desafío Ruta 40 será una fecha determinante dentro del calendario internacional.

Al tratarse de una competencia puntuable para el W2RC, reunirá a los mejores pilotos del mundo y tendrá un impacto directo en la pelea por el campeonato. La presencia de Sainz refuerza ese escenario y posiciona nuevamente a Argentina en el centro del rally raid internacional.

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