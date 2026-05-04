Tomás Etcheverry logró su mejor ranking ATP y se convirtió en el argentino número uno

Tomás Etcheverry alcanzó el mejor ranking de su carrera y es el argentino mejor ubicado en la ATP.

Tomás Etcheverry logró este lunes el mejor ranking ATP de su carrera al ubicarse en el puesto 26 del mundo , superando a Francisco Cerúndolo . El ascenso se dio tras su actuación en el Masters 1000 de Madrid, resultado clave que lo posiciona como el argentino número uno.

Etcheverry alcanzó el puesto 26 del ranking tras avanzar hasta los octavos de final en Madrid. El tenista argentino sumó puntos importantes luego de vencer al austríaco Sebastian Ofner y al croata Dino Prizmic, antes de caer frente al francés Arthur Fils. Este rendimiento le permitió subir tres posiciones en el ranking mundial y consolidar su crecimiento en la gira sobre polvo de ladrillo.

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Además, en lo que va de la temporada, el platense ya había dado un salto importante al conseguir su primer título ATP en el 500 de Río de Janeiro , donde venció en la final al chileno Alejandro Tabilo.

¡Histórico! Tomás Etcheverry es el N°1 del tenis argentino Subió al puesto 26° del ranking mundial, su mejor marca personal. Superó a Francisco Cerúndolo, ahora en el 27°. Etcheverry ya sumó su primer título ATP este año. Mariano Navone (44°) y Román Burruchaga…

El impacto en el ranking y el presente del tenis argentino

Etcheverry pasó a ser el mejor argentino del ranking, desplazando a Cerúndolo. El descenso de Cerúndolo al puesto 27 se explica porque no pudo defender los puntos logrados en Madrid el año pasado, donde había alcanzado las semifinales. De esta manera, el cambio en la cima del tenis argentino se concreta tras varios meses de estabilidad.

Detrás de ambos aparecen otros argentinos en el ranking:

Mariano Navone (44°)

Román Burruchaga (56°)

Camilo Ugo Carabelli (61°)

Sebastián Báez (65°)

Thiago Tirante (69°)

Juan Manuel Cerúndolo (72°)

Sinner se afirma como número uno del mundo

En la cima del ranking, el italiano Jannik Sinner continúa como líder tras consagrarse en el Masters 1000 de Madrid.

Sinner alcanzó los 14.350 puntos, ampliando la diferencia sobre el español Carlos Alcaraz, que se mantiene segundo con 12.960 unidades. El podio lo completa el alemán Alexander Zverev, finalista en el torneo español.

El próximo desafío de Etcheverry en la gira europea

Etcheverry continuará su preparación con la mira puesta en Roland Garros. El argentino disputará el Masters 1000 de Roma, último gran torneo previo al Grand Slam parisino. Con su mejor ranking histórico y un nivel en alza, buscará seguir sumando puntos y afianzarse entre los mejores del circuito.