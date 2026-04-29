Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados y ya no hay argentinos en Madrid

Tomás Etcheverry y Cerúndolo no pudieron en sus cruces y Argentina se quedó sin representantes en Madrid.

Se terminó la ilusión argentina en la capital española. Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo perdieron sus partidos en octavos de final y quedaron eliminados del Masters 1000 de Madrid , dejando al torneo sin representantes nacionales en la recta final.

El primero en despedirse fue Tomás Etcheverry , que cayó en sets corridos frente al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4 .

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Los argentinos ya conocen su camino en el tenis de Madrid

El partido se definió en los detalles: el argentino no aprovechó ninguna de sus oportunidades de quiebre , mientras que su rival fue más efectivo en los momentos clave. A pesar de la derrota, Etcheverry completó una buena semana y podría mejorar su ranking histórico .

Tomás Etcheverry no pudo ante Arthur Fils y perdió en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid por 6-3 y 6-4. Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue en carrera en el certamen. pic.twitter.com/Yga3ZRgfKD

Cerúndolo dejó pasar su chance

Luego fue el turno de Francisco Cerúndolo, que tuvo una oportunidad importante pero no logró sostener su nivel y terminó cayendo ante el belga Alexander Blockx por 7-6(8) y 6-2.

El argentino tuvo varias chances en el primer set, pero no las capitalizó, y tras perder el tie-break, su rendimiento bajó en el segundo parcial. Además, no podrá defender los puntos de las semifinales del año pasado, lo que impactará en su posición en el ranking.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2049199747873874236&partner=&hide_thread=false SE QUEDÓ EN OCTAVOS.



No habrá cuartos de final para Fran Cerúndolo que fue superado 7-6 (8) y 6-2 por Alexander Blockx en el M1000 de #Madrid.



El argentino saldrá del Top 20 al no defender las semis alcanzadas en 2025. pic.twitter.com/lyemRcGsyO — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 28, 2026

Un torneo que sigue sin argentinos

Con estas derrotas, Argentina se quedó sin jugadores en los cuartos de final, en un torneo que sigue avanzando con los principales candidatos.

Entre ellos aparece el número uno del mundo, Jannik Sinner, que sigue firme tras su triunfo ante Cameron Norrie y se perfila como uno de los grandes protagonistas.

Preguntas clave sobre Tomás Etcheverry y Fran Cerúndolo

¿Qué pasó con los argentinos en Madrid?

Quedaron eliminados en octavos de final.

¿Quiénes perdieron?

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

¿Contra quién cayó Etcheverry?

Ante Arthur Fils.

¿Qué le pasó a Cerúndolo?

No aprovechó sus chances y perdió en sets corridos.

¿Quedan argentinos en el torneo?

No, ya no hay representantes.