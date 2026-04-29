Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados y ya no hay argentinos en Madrid

Se terminó la ilusión argentina en la capital española. Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo perdieron sus partidos en octavos de final y quedaron eliminados del Masters 1000 de Madrid, dejando al torneo sin representantes nacionales en la recta final.
Tomás Etcheverry no pudo ante un rival en alza
El primero en despedirse fue Tomás Etcheverry, que cayó en sets corridos frente al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.
Luego fue el turno de Francisco Cerúndolo, que tuvo una oportunidad importante pero no logró sostener su nivel y terminó cayendo ante el belga Alexander Blockx por 7-6(8) y 6-2.
El argentino tuvo varias chances en el primer set, pero no las capitalizó, y tras perder el tie-break, su rendimiento bajó en el segundo parcial. Además, no podrá defender los puntos de las semifinales del año pasado, lo que impactará en su posición en el ranking.