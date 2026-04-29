29 de abril de 2026
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Tomás Martín Etcheverry

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados y ya no hay argentinos en Madrid

Los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo perdieron sus partidos en octavos de final en Madrid. Mirá lo sucedido.

Tomás Etcheverry y Cerúndolo no pudieron en sus cruces y Argentina se quedó sin representantes en Madrid.

Tomás Etcheverry y Cerúndolo no pudieron en sus cruces y Argentina se quedó sin representantes en Madrid.

Por Sitio Andino Deportes

Se terminó la ilusión argentina en la capital española. Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo perdieron sus partidos en octavos de final y quedaron eliminados del Masters 1000 de Madrid, dejando al torneo sin representantes nacionales en la recta final.

Tomás Etcheverry no pudo ante un rival en alza

El primero en despedirse fue Tomás Etcheverry, que cayó en sets corridos frente al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

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Cerúndolo dejó pasar su chance

Luego fue el turno de Francisco Cerúndolo, que tuvo una oportunidad importante pero no logró sostener su nivel y terminó cayendo ante el belga Alexander Blockx por 7-6(8) y 6-2.

El argentino tuvo varias chances en el primer set, pero no las capitalizó, y tras perder el tie-break, su rendimiento bajó en el segundo parcial. Además, no podrá defender los puntos de las semifinales del año pasado, lo que impactará en su posición en el ranking.

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Un torneo que sigue sin argentinos

Con estas derrotas, Argentina se quedó sin jugadores en los cuartos de final, en un torneo que sigue avanzando con los principales candidatos.

Entre ellos aparece el número uno del mundo, Jannik Sinner, que sigue firme tras su triunfo ante Cameron Norrie y se perfila como uno de los grandes protagonistas.

Preguntas clave sobre Tomás Etcheverry y Fran Cerúndolo

¿Qué pasó con los argentinos en Madrid?

Quedaron eliminados en octavos de final.

¿Quiénes perdieron?

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

¿Contra quién cayó Etcheverry?

Ante Arthur Fils.

¿Qué le pasó a Cerúndolo?

No aprovechó sus chances y perdió en sets corridos.

¿Quedan argentinos en el torneo?

No, ya no hay representantes.

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