Fecha 3 de Copas con 12 argentinos y una Lepra encendida que puede quedar a un paso de la clasificación

La Fecha 3 de la Copa Libertadores y la Sudamericana se jugará entre martes y jueves y marcará un punto de inflexión en la fase de grupos, donde 12 equipos argentinos buscan encaminar su clasificación. En ese contexto, el Club Sportivo Independiente Rivadavia aparece como uno de los grandes protagonistas por su presente.
Cuándo se juega la Fecha 3 de la Libertadores y Sudamericana
La tercera fecha se disputa del 28 al 30 de abril y empieza a definir el futuro de los grupos.
La fase de grupos entra en una etapa clave: los equipos juegan seis partidos y los dos primeros avanzan a octavos de final . Por eso, la tercera jornada suele ser determinante para empezar a perfilar clasificados y complicados.
La agenda tendrá acción intensa con presencia argentina todos los días, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.
Todos los partidos de los equipos argentinos en la Fecha 3
Libertadores (28 al 30 de abril)
Lanús vs. Liga de Quito
UCV vs. Rosario Central
Cruzeiro vs. Boca
Platense vs. Santa Fe
Estudiantes vs. Flamengo
Independiente Rivadavia vs. La Guaira
Sudamericana (28 al 30 de abril)
San Lorenzo vs. Santos
Barracas Central vs. Audax Italiano
Caracas vs. Racing
Deportivo Riestra vs. City Torque
Tigre vs. América de Cali
Bragantino vs. River
La tercera fecha concentra partidos de alto voltaje, con cruces ante brasileños y equipos históricos del continente.
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La Lepra puede dar un paso gigante hacia la clasificación
La Lepra llega puntera y, si gana, puede quedar a un paso de los octavos. El foco está puesto en Independiente Rivadavia, que atraviesa un presente impactante. El equipo mendocino es líder de su grupo y, si vence a Deportivo La Guaira, puede quedar prácticamente con un pie en la siguiente fase.
El contexto potencia todo:
Viene de un triunfazo histórico en el Maracaná ante Fluminense por 2-1
Con ese combo, la Lepra no solo compite: impone respeto en el continente.
Por qué la Fecha 3 puede definir el destino de los argentinos
Es la jornada donde los equipos empiezan a perfilar si pelean arriba o quedan comprometidos.
En torneos cortos como estos, el margen de error es mínimo. Con la mitad de la fase de grupos en juego, sumar puntos ahora puede ser decisivo.
Equipos como Boca, River, Racing o San Lorenzo también se juegan mucho, pero el caso de la Lepra es distinto: puede pasar de revelación a candidato real si vuelve a ganar.
El impacto del presente de la Lepra en el fútbol argentino
Independiente Rivadavia dejó de ser sorpresa y empieza a consolidarse como protagonista. El equipo mendocino atraviesa un momento que combina resultados, confianza y funcionamiento. No solo lidera su grupo, sino que además viene mostrando personalidad en escenarios pesados, como el Maracaná.
Ese crecimiento lo posiciona como una de las historias más fuertes de esta edición de las Copas. Y si logra un nuevo triunfo, el salto será aún mayor: quedará a un paso de meterse entre los mejores de América. La Fecha 3 no es una más. Es la que empieza a marcar el destino. Y en ese contexto, la Lepra llega encendida, puntera y con todo para dar otro golpe fuerte.
Preguntas frecuentes sobre la Fecha 3 de las Copas
¿Cuándo se juega la Fecha 3 de Libertadores y Sudamericana?
Entre el martes 28 y el jueves 30 de abril.
¿Cuántos equipos argentinos juegan esta fecha?
Doce equipos argentinos participan en esta jornada.
¿Qué necesita Independiente Rivadavia para clasificar?
Ganar su partido para quedar muy cerca de los octavos de final.
¿Por qué es importante la Fecha 3?
Porque define el rumbo de los grupos y marca quién pelea arriba.