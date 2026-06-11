A tres años del femicidio de Alicia Galetto, el crimen que la protección policial no pudo evitar

Este 11 de junio se cumplen tres años del femicidio de Alicia Angélica Galetto (68) , un crimen que conmocionó a Mendoza por su brutalidad y por las circunstancias en las que ocurrió. La mujer fue asesinada por su exesposo, Daniel Gastón Rocamora (60) , en su vivienda del barrio Lencinas, en el distrito Los Campamentos, departamento de Rivadavia .

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2022 , cuando Rocamora irrumpió en el domicilio de la víctima y le disparó en tres oportunidades. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a Galetto tendida boca abajo y sin signos vitales. Las pericias determinaron que había recibido dos disparos en el tórax y uno en el cráneo .

De acuerdo con la información judicial conocida tras el crimen, Alicia Galetto había denunciado a su exesposo por episodios previos de violencia de género , amenazas y maltrato verbal. Como consecuencia de esas denuncias, Rocamora tenía una prohibición de acercamiento vigente. Además, las autoridades habían dispuesto medidas de protección para resguardar a la mujer debido al riesgo que representaba el agresor.

Alicia Galetto había denunciado a su exesposo por episodios previos de violencia de género, amenazas y maltrato verbal.

Entre esas medidas se encontraba un sistema de vigilancia mediante rondines policiales. Un efectivo pasaba por el domicilio al menos cuatro veces al día para verificar la situación de la víctima.

Según consta en las actuaciones, aquel sábado un policía había visitado la vivienda alrededor de las 13. Galetto manifestó que todo estaba en orden y, minutos después, el uniformado se retiró.

Cómo ocurrió el brutal femicidio que conmocionó a Rivadavia

Los investigadores sostienen que Rocamora conocía los movimientos vinculados a la custodia policial y habría aprovechado un momento en el que la mujer quedó sola para ejecutar el ataque. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, el agresor llegó al lugar a bordo de una camioneta. Un testigo recordó que el vehículo arribó a gran velocidad.

Otro vecino relató que Rocamora frenó bruscamente frente al domicilio e ingresó por el portón de chapa de la propiedad. Una vez dentro de la vivienda, se dirigió hacia donde se encontraba Galetto, que en ese momento estaba almorzando sola.

Sin mediar palabra, le disparó al menos tres veces. Las pericias posteriores determinaron que los disparos impactaron en el tórax y la cabeza de la víctima.

La detención y el intento de provocar una explosión

Tras cometer el crimen, Rocamora intentó abandonar la vivienda. Sin embargo, vecinos que habían advertido movimientos extraños y luego escucharon las detonaciones alertaron a la Policía. "Hubo vecinos que observaron el ingreso del sospechoso y advirtieron que algo raro ocurría. Luego escucharon los disparos", señaló en aquel momento una alta fuente policial.

Al advertir la llegada de los uniformados, el agresor volvió a ingresar a la casa y se encerró en una habitación. Allí comenzó a autolesionarse con un cuchillo, provocándose cortes en las muñecas y heridas en el abdomen.

La situación se volvió aún más crítica cuando abrió una garrafa y amenazó con incendiar la vivienda. Ante ese escenario, los efectivos irrumpieron en el inmueble, lograron reducirlo y evitaron una posible explosión.

La imputación por femicidio agravado

Luego de su detención, Daniel Gastón Rocamora fue imputado por femicidio agravado. Las pericias realizadas por Policía Científica y los estudios balísticos concluyeron que Alicia Galetto fue atacada por la espalda mientras se encontraba comiendo, un elemento que agravó aún más la acusación en su contra.

femicidio rivadavia, Karen Ríos-2.jpg Luego de su detención, Daniel Gastón Rocamora fue imputado por femicidio agravado. Foto: Yemel Fil

El femicidio generó una profunda conmoción en Los Campamentos y en toda la provincia de Mendoza. El caso despertó especial preocupación debido a que la víctima contaba con medidas de protección y vigilancia policial, aunque estas no lograron impedir el ataque.

Además, el asesinato se convirtió en uno de los casos más impactantes de 2022 y motivó una multitudinaria marcha silenciosa realizada días después del crimen para exigir justicia y recordar a Alicia Galetto.