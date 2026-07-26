Los revoltosos de siempre en Malargüe después de una riña terminaron detenidos

Domingo con detenidos en Malargüe.

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Por Claudio Altamirano







La Policía de Mendoza detuvo durante la madrugada de este domingo a tres hombres de 38, 25 y 21 años tras una violenta riña registrada en Malargüe. El procedimiento volvió a poner en evidencia la actuación de los revoltosos de siempre, quienes además de protagonizar desmanes arremetieron contra los efectivos que intentaban restablecer el orden.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.30 en la intersección de calle Cuarta División y Callejón Los Pioneros, jurisdicción de la Comisaría 24 de Malargüe. Según la información oficial, varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea en plena vía pública que involucraba a un grupo de personas, generando preocupación entre los vecinos del sector.

Llamados al 911 por trifulcas Ante la denuncia, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar, en el suroestes de la cuidad de Malargüe, en inmediaciones de los Barrios Los Intendentes y Malvinas Argentinas, para intervenir y disuadir el enfrentamiento. Sin embargo, al arribar se encontraron con una situación aún más tensa de la esperada, ya que parte de los involucrados reaccionó con violencia y arremetió contra los uniformados, dificultando el procedimiento.

Frente a la agresividad de los revoltosos, los efectivos debieron solicitar apoyo de otras movilidades para controlar la situación y evitar que el incidente escalara aún más. Tras algunos minutos de intervención, la Policía logró reducir y aprehender a tres de los presuntos agresores, quienes fueron trasladados a la sede judicial correspondiente.

Los detenidos, de 38, 25 y 21 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Malargüe, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho. El procedimiento vuelve a reflejar una problemática recurrente durante las madrugadas de los fines de semana en Malargüe, donde casi los mismos grupos conflictivos suelen protagonizar disturbios que alteran la tranquilidad de los vecinos y, en muchos casos, terminan enfrentándose con el personal policial que interviene para restablecer el orden público.