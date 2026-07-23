Impulsa Mendoza busca una empresa para que explore en el proyecto de cobre El Seguro

Impulsa Mendoza lanzó un concurso para continuar el desarrollo del proyecto El Seguro, en Malargüe.

Impulsa Mendoza anunció la apertura de un concurso público para seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo la próxima etapa de exploración del proyecto minero de cobre El Seguro , ubicado en el departamento de Malargüe.

La convocatoria representa un nuevo paso dentro de la estrategia que lleva adelante la empresa provincial para desarrollar proyectos mineros, reducir los riesgos propios de las etapas iniciales y generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas que permitan avanzar hacia su desarrollo.

Desde Impulsa Mendoza explicaron que la empresa trabaja en la identificación y evaluación de oportunidades , la consolidación de información geológica y técnica , la reducción de incertidumbres propias de las primeras etapas de exploración y la articulación con potenciales inversores nacionales e internacionales.

El objetivo es que proyectos con potencial alcancen un grado de madurez suficiente para ser desarrollados posteriormente por el sector privado, favoreciendo nuevas inversiones, la generación de empleo y el desarrollo económico de la provincia.

En ese marco, el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, sostuvo: "El Seguro refleja con claridad el rol que buscamos para Impulsa Mendoza: desarrollar, promover y acelerar inversiones mineras. Adquirimos un proyecto privado, generamos las condiciones para explorarlo, invertimos en conocimiento y ahora convocamos al sector privado para continuar su desarrollo mediante un proceso competitivo".

El Seguro, uno de los proyectos estratégicos de Impulsa Mendoza

El proyecto El Seguro fue adquirido por Impulsa Mendoza a un titular privado y posteriormente se convirtió en el proyecto punta de lanza del Malargüe Distrito Minero Occidental.

Además, obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de exploración y fue objeto de un proceso de generación de información geológica y técnica que buscó incrementar el conocimiento sobre su potencial y mejorar las condiciones para captar inversiones.

Según detalló la empresa provincial, durante los últimos años se integraron antecedentes históricos y se realizaron campañas geoquímicas, estudios geofísicos, análisis multiespectrales, dataciones radiométricas y nuevas campañas de campo. Esa información permitió construir una base técnica destinada a reducir incertidumbres y mejorar la calidad de las futuras decisiones de inversión.

Al respecto, Piña afirmó que El Seguro "es el claro ejemplo de cómo, ante potenciales inversores, se puede diseñar una estrategia destinada a transformar un activo minero en una oportunidad concreta de inversión".