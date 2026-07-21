21 de julio de 2026
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Jimena Latorre

La obra energética en la cordillera que Jimena Latorre impulsa con Chile

Jimena Latorre se reunió con la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, por el proyecto eléctrico binacional. De qué se trata.

La obra energética en la cordillera que Jimena Latorre impulsa con Chile.

La obra energética en la cordillera que Jimena Latorre impulsa con Chile.

Por Sitio Andino Política

La ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, mantuvo una reunión con su par de Chile, Ximena Rincón, en la que analizaron el avance de un proyecto de interconexión eléctrica que busca fortalecer los sistemas de ambos países y facilitar nuevas inversiones.

La funcionaria provincial indicó que se encontró con la ministra de Energía chilena para hablar de distintos temas, entre ellos "la necesidad de conexión interregional, infraestructura energética que refuerce los sistemas y viabilice inversiones en nuestra cordillera".

Línea eléctrica binacional

Uno de los proyectos en carpeta se trata una línea de transmisión binacional que unirá la estación Los Cóndores, en Chile, con la estación Diamante, en Mendoza. "Facilitaría el desarrollo de distintas actividades económicas a ambos lados" de la montaña, afirmó Latorre este martes.

Esta infraestructura se conectaría con una línea que ya está en cartera para la licitación nacional: el Diamante Charlone. "Estaríamos hablando ya de una línea que podríamos decir es biooceánica, ya que iniciaría en Chile y llegaría hasta la provincia de Buenos Aires", comentó la ministra.

La obra

La Interconexión Internacional Los Cóndores–Río Diamante es un proyecto de transmisión eléctrica que unirá la Región del Maule, en Chile, con Mendoza. Prevé transportar energía desde la central hidroeléctrica Los Cóndores hacia el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante su conexión con la Estación Transformadora Río Diamante, ubicada en el sur provincial.

Esta obra podrá complementarse con la futura Línea de Extra Alta Tensión Río Diamante–Charlone, prevista dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. La iniciativa contempla una línea de 500 kV de aproximadamente 487 kilómetros entre la Estación Transformadora Río Diamante y la futura Estación Transformadora Charlone, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, además de más de 400 kilómetros de líneas complementarias de 132 kV.

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