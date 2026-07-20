La Selección no tendrá festejo oficial: el Gobierno nacional solo recibirá al plantel en Ezeiza

El Gobierno descarta festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección

Luego de varias horas de especulaciones sobre un posible recibimiento multitudinario para la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026, el Gobierno nacional confirmó este lunes que no organizará festejos oficiales y que la única actividad prevista será una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La decisión fue confirmada por fuentes del Poder Ejecutivo y llega después de que trascendiera que el regreso del plantel será parcial, ya que varios futbolistas, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajarán directamente a sus respectivos clubes y no formarán parte de la delegación que arribará al país.

De esta manera, el Gobierno descartó la posibilidad de organizar una celebración masiva, una caravana o un acto en la Casa Rosada , alternativas que habían sido evaluadas durante las últimas horas.

La recepción oficial estará limitada al aeropuerto de Ezeiza y tendrá un carácter estrictamente protocolar. No se prevén actividades abiertas al público ni homenajes posteriores organizados por el Estado nacional.

Pese a ello, las autoridades esperan que un importante número de hinchas se acerque a las inmediaciones del aeropuerto para saludar a los jugadores que regresan al país. Por ese motivo, se dispuso un operativo especial de seguridad encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con controles en los accesos a la terminal aérea.

Qué pasó con el feriado anunciado por Javier Milei

La confirmación también modifica el escenario planteado durante el fin de semana, cuando el presidente Javier Milei había anticipado que el Gobierno decretaría un feriado nacional el día que los futbolistas decidieran celebrar junto a los hinchas.

Finalmente, al no realizarse un festejo oficial y con el regreso escalonado del plantel, la Casa Rosada optó por limitar el operativo a una bienvenida institucional en Ezeiza, sin actividades públicas adicionales.