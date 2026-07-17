17 de julio de 2026
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El Gobierno modificó el régimen postal: qué cambia para las compras en el exterior

Un decreto nacional modificó el régimen aduanero para envíos postales. Se unifican las franquicias para compras sin fines comerciales y se habilitan las exportaciones comerciales por correo sin tope de valor.

El Gobierno Nacional reformó el régimen aduanero postal.

El Gobierno Nacional reformó el régimen aduanero postal.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional reformó el régimen aduanero aplicable a los envíos postales con una serie de cambios que apuntan a simplificar tanto las compras en el exterior como las exportaciones comerciales realizadas por correo. La medida quedó oficializada a través del Decreto 604/2026 y busca reducir trámites, eliminar diferencias entre operadores postales y ampliar las posibilidades para que productores y comerciantes argentinos vendan sus productos en mercados internacionales.

Entre las principales novedades se destacan la eliminación del límite de valor para las exportaciones comerciales por vía postal y la unificación de la franquicia para importaciones sin fines comerciales en hasta US$400 por envío.

Qué cambia para las importaciones por correo

Uno de los principales cambios del decreto es la unificación del tratamiento tributario para las importaciones realizadas sin fines comerciales.

Hasta ahora existían diferencias según el operador utilizado. Quienes recibían envíos mediante el Correo Argentino debían pagar una tasa del 50% sobre el valor de la mercadería, mientras que los envíos a través de couriers privados contaban con una franquicia de hasta US$400 por operación, con un máximo de cinco envíos por año.

Con la nueva normativa esa diferencia desaparece. Desde ahora, todas las personas podrán importar mercadería sin fines comerciales con una franquicia de hasta US$400 FOB por envío, con un límite de cinco operaciones anuales, independientemente del operador postal elegido.

Si el valor del producto supera ese monto, únicamente el excedente tributará conforme al régimen general de importaciones.

Además, el decreto elimina formalmente la tasa del 50% que regía para los envíos ingresados mediante el operador postal oficial, derogando el artículo correspondiente del Decreto 161/99.

Otra de las simplificaciones incorporadas establece que el operador postal podrá representar automáticamente al destinatario durante el trámite aduanero, salvo que éste manifieste previamente su intención de realizar personalmente la gestión.

Exportaciones: ya no habrá límite de valor para vender por correo

La otra gran modificación apunta a las exportaciones comerciales.

Hasta ahora, este tipo de operaciones carecía de una reglamentación específica, lo que impedía que productores, emprendedores y pequeñas empresas pudieran aprovechar plenamente los mecanismos simplificados previstos por la Unión Postal Universal, organismo del que Argentina forma parte desde 1887.

Con el nuevo decreto, las exportaciones comerciales realizadas por vía postal dejan de tener un límite de valor, una medida que busca facilitar la inserción internacional de empresas argentinas, especialmente de pequeños productores y emprendedores que comercializan productos de manera directa al exterior.

La norma incorpora esta modificación al decreto reglamentario del Código Aduanero y delega en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la elaboración de las normas operativas necesarias para su implementación.

Además, el decreto mantiene un tratamiento especial para las exportaciones con fines personales, como ayuda familiar o regalos. En estos casos, los envíos estarán exentos de tributos a la exportación siempre que el valor acumulado mensual por remitente no supere los US$5.000.

El objetivo de la medida

Según los fundamentos del decreto, los cambios buscan generar reglas más simples y previsibles tanto para consumidores como para quienes venden productos al exterior.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá brindar "nuevas posibilidades para insertarse en el mercado internacional" a productores y comerciantes argentinos, al tiempo que ofrecerá mayor certeza a quienes realizan compras en el exterior al conocer de antemano cuál será el tratamiento tributario aplicable a cada envío.

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