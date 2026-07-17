17 de julio de 2026
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Energía eléctrica

El EPRE sancionó a distintas distribuidoras de energía eléctrica

El Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza aplicó penalidades a empresas y distribuidoras de energía eléctrica y deberán compensar a los usuarios.

El EPRE sancionó a distintas distribuidoras de energía eléctrica.
El EPRE sancionó a distintas distribuidoras de energía eléctrica.
Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó sanciones a diversas empresas y cooperativas distribuidoras de energía eléctrica en la provincia de Mendoza debido a incumplimientos en la prestación del servicio. Los montos de las multas fueron oficializadas este viernes, a través de distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Las medidas dispuestas corresponden al Trigésimo Cuarto Semestre de Control - Etapa 2, culminado el 31 de enero de 2026, y surgieron tras los informes técnicos realizados. Además, el EPRE indicó que deberán acreditar en tiempo y forma a los usuarios los importes mediante bonificaciones en las facturas. Caso contrario, podrán adicionarse intereses por mora computados desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su efectiva acreditación.

Sanciones aplicadas a empresas y cooperativas de energía eléctrica

  • Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda: $45.909.397,99
  • Cooperativa de Electricidad, Edificación y Servicios Públicos Santa Rosa Ltda: $9.060.782,81
  • Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda: $121.189.776,54
  • Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda: $222.030.252,30
  • Edeste SA: $156.420.322,55
  • Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular de Rivadavia Ltda: $33.530.533,34
  • Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Medrano Ltda: $14.195.397,39
  • Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda: $19.370.421,23
  • Cospac de Bowen Ltda: $3.576.143,49

Sanciones a Edemsa

El EPRE también oficializó penalidades a Edemsa SA, empresa con mayor cantidad de usuarios en la provincia, a través de distintas resoluciones, por un total $281.713.340,70:

  • (Resolución 130): $148.468.556,40 correspondiente al 32º Semestre de Control – Etapa 2, finalizado el 31 de enero de 2025, como Sanción Individual por Punto de Medición.
  • (Resolución 131): $32.275.426,10 por el 33º Semestre de Control, concluido el 31 de julio de 2025, por Sanción Individual por Punto de Medición.
  • (Resolución 132): $100.969.358,20 por el 34º Semestre de Control, finalizado el 31 de enero de 2026, por Sanción Individual por Punto de Medición y Sanción por Indicadores Globales.

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