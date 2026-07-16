Tres exlegisladores radicales fueron designados en el Gobierno provincial

Tres ex legisladores radicales se sumaron al Gobierno de Mendoza . Se trata de Marcelo Diumenjo, Flavia Dalmau y Ángela Floridia , quienes asumirán distintas funciones dentro del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Natalio Mema .

Las designaciones se suman a una serie de nombramientos realizados desde mayo , luego de la renovación de la Legislatura provincial, y elevan a siete la cantidad de exsenadores y exdiputados del oficialismo que fueron incorporados a distintas áreas del Ejecutivo.

Dos de los nombramientos corresponden a los exlegisladores Marcelo Diumenjo y Flavia Dalmau , quienes fueron designados como asesores ministeriales mediante el Decreto 1009, firmado el pasado 22 de mayo y publicado oficialmente.

De acuerdo con el decreto, ambos asumirán funciones como asesores ministeriales y sus designaciones cuentan con los dictámenes favorables de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Contaduría General de la Provincia. El gasto será afrontado con partidas previstas en el Presupuesto 2026.

La tercera incorporación corresponde a la exsenadora provincial Ángela Floridia, quien fue designada como directora de Gestión de Control de Recursos Humanos del mismo ministerio mediante el Decreto 1308, fechado el 1 de julio.

Los exlegisladores que pasaron al Ejecutivo

Las nuevas designaciones se agregan a otros nombramientos realizados por la administración de Cornejo desde que finalizó el mandato de los legisladores provinciales el pasado 30 de abril.

Entre ellos se encuentran:

Mariana Zlobec , designada como coordinadora de Juntas de Educación.

, designada como coordinadora de Juntas de Educación. Carlos Sala , exconcejal de Luján de Cuyo, incorporado como asesor de la Gobernación con funciones de director de Relaciones Municipales.

, exconcejal de Luján de Cuyo, incorporado como asesor de la Gobernación con funciones de director de Relaciones Municipales. Giuliana Díaz , nombrada asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes.

, nombrada asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes. Fernanda Sabadín , quien pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio de Energía y Ambiente.

, quien pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio de Energía y Ambiente. Gisela Valdez, designada como coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur).

Otros exlegisladores con nuevos cargos

En abril pasado, la Cámara de Senadores prestó acuerdo para las nuevas autoridades del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), entre ellas, el exdiputado Jorge López, que dejó su banca tras doce años en la Legislatura. El radical tenía asegurado ese lugar desde antes de finalizar su mandato.

Otra variada lista de exlegisladores se reubicaron en distintos concejos deliberantes, ya que fueron electos en los últimos comicios, como el caso de Cecilia Rodríguez (Ciudad), Mario Ana (Junín) o Ricardo Tribiño (Godoy Cruz).