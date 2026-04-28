28 de abril de 2026
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Legislatura de Mendoza

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

El Senado aprobó a las nuevas autoridades del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), entre ellas, un exmiembro de la Legislatura de Mendoza.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.
A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo. Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Senadores prestó acuerdo este martes para las nuevas autoridades del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), entre ellas, un exlegislador que dejó su banca la semana pasada, tras doce años en la Legislatura de Mendoza, y ahora tiene un nuevo cargo en el Estado.

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Se trata del exdiputado Jorge López, quien fue uno de los postulados por el gobernador para cubrir los puestos jerárquicos en ese organismo de control. El radical tenía asegurado ese lugar desde antes de finalizar su mandato el último viernes, día que asumieron los diputados electos, por la mayoría que el oficialismo tiene en la Legislatura, donde aprobaron los pliegos enviados por el Ejecutivo.

Quiénes son las autoridades del EMOP - Ente de la Movilidad Provincial

López supo tener un rol importante dentro del bloque en la Cámara baja, especialmente para la defensa de los proyectos vinculados a la economía de la provincia, donde fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El lavallino ocupaba una banca en la Casa de las Leyes desde 2014, y antes fue concejal en su departamento.

Jorge López, EMOP
Lucas Adrián Quesada, Agustina Llaver y Jorge Alberto López. Foto: Prensa Senado.

Lucas Adrián Quesada, Agustina Llaver y Jorge Alberto López. Foto: Prensa Senado.

El Senado también ratificó la designación de Agustina Llaver como directora presidenta del organismo, lugar que venía ejerciendo de manera interina tras la renuncia de Jorge Teves, quien dio positivo en un control de alcohomia y dejó su cargo en el EMOP. Asimismo se confirmó la vocalía a Lucas Adrián Quesada, que continuará en ese puesto.

Con estas designaciones, el Gobierno completó la cúpula del ente regulador, "apuntando a una fiscalización federal que integre tanto al Gran Mendoza como a los departamentos del interior", indicó el oficialismo.

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