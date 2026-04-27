Una jueza entre los testigos del caso Marcelo D'Agostino

La causa que investiga al ex Subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino por distintos delitos en contexto de violencia de género tendrá esta semana importantes testimonios , entre ellos, el de una jueza laboral que fue pareja del acusado que podría aportar datos sobre el comportamiento del imputado.

Es que la fiscalía intentará a través de este testimonio (y de otros también), ratificar parte de la denuncia contra Marcelo D’Agostino, donde se afirma que el ahora ex funcionario tenía un patrón típico de violencia de género contra la denunciante y también sus ex parejas.

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En base a esto, también está previsto que declaren varios allegados a la denunciante, como así también comenzarán a realizarse varias pericias.

Los testigos han sido citados entre mañana martes y el jueves , por lo que esta semana la causa podría sumar datos de relevancia para sostener la acusación contra el sospechoso.

Mientras tanto, Marcelo D’Agostino continuará imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones agravadas. El ex funcionario fue notificado de la acusación la semana pasada y en ese momento declaró, asegurando ser inocente.

Al mismo tiempo, la denunciante seguirá aportando pruebas para intentar sumar a la acusación el delito de abuso sexual agravado, el cual no fue tenido en cuenta por la fiscal Valeria Bottini a la hora de decidir imputar al funcionario.

Para la justicia no había elementos necesarios para sostener una imputación por ese delito, en tanto que otras tantas acusaciones -maltrato, lesiones y daño- no fueron incluidas tampoco al estar presciptas (los hechos ocurrieron hace más de dos años).