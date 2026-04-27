Una jueza entre los testigos del caso Marcelo D'Agostino

La causa que investiga al ex Subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino por distintos delitos en contexto de violencia de género tendrá esta semana importantes testimonios, entre ellos, el de una jueza laboral que fue pareja del acusado que podría aportar datos sobre el comportamiento del imputado.
Al mismo tiempo, la denunciante seguirá aportando pruebas para intentar sumar a la acusación el delito de abuso sexual agravado, el cual no fue tenido en cuenta por la fiscal Valeria Bottini a la hora de decidir imputar al funcionario.
Para la justicia no había elementos necesarios para sostener una imputación por ese delito, en tanto que otras tantas acusaciones -maltrato, lesiones y daño- no fueron incluidas tampoco al estar presciptas (los hechos ocurrieron hace más de dos años).