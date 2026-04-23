Caso Marcelo D'Agostino: la defensa cuestionó la imputación y el exfuncionario negó los hechos

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la imputación no resultó sorpresiva

La imputación contra Marcelo D'Agostino , exsubsecretario de Justicia, continúa generando repercusiones y un fuerte contrapunto entre las partes involucradas en la causa. El exfuncionario fue imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en el marco de una denuncia por violencia de género.

Tras prestar declaración en el Ministerio Público Fiscal , se conocieron tanto los cuestionamientos de la defensa de la denunciante como la postura del abogado del acusado, quién rechazó rotundamente las acusaciones.

"Es una marca de por vida": el fuerte testimonio en la Justicia de la expareja de D'Agostino

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la imputación no resultó sorpresiva . Incluso, deslizaron (de manera extraoficial) interpretaciones sobre el alcance de la medida y el posible desarrollo del expediente en el corto plazo. Además. señalaron que son mecanismos para mantener la libertad de D'Agostino.

En esa línea, también trascendieron versiones no confirmadas oficialmente que sugieren un eventual interés en que el proceso avance con celeridad durante los próximos meses.

Marcelo D'Agostino - 318151 La reciente imputación contra Marcelo D'Agostino, exsubsecretario de Justicia, generó ciertos cuestionamientos Foto: Yemel Fil

La defensa de la denunciante cuestiona el accionar judicial

La abogada María Elena Quintero, representante de la denunciante, expresó su preocupación por el rumbo de la causa y el tratamiento judicial de los hechos denunciados.

Es desacreditar la palabra de las mujeres que acudimos a la Justicia Es desacreditar la palabra de las mujeres que acudimos a la Justicia

Además, hizo foco en la ausencia de imputación por el delito de abuso sexual, incluido en la denuncia original, y advirtió sobre las implicancias de esta omisión: "Es descreer de la palabra de ella. Es un problema muy grave en términos políticos de violencia de género", remarcó.

En ese sentido, también planteó dudas respecto a la posible prescripción de otros hechos denunciados, como episodios de violencia física, al considerar que la condición de funcionario público del imputado podría incidir en el análisis judicial, especialmente si se hubiera valido de su cargo para intimidar.

Qué dijo Marcelo D'Agostino ante la Fiscalía

Por su parte, el abogado del exfuncionario dio a conocer la versión de su defendido tras la declaración ante la fiscalía, donde negó categóricamente las acusaciones.

poder judicial mendoza, polo judicial D'Agostino fue sometido a los procedimientos habituales que se aplican a cualquier persona imputada en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Según explicó a Sitio Andino, D'Agostino aseguró que "no es verdad de lo que lo acusan" y que "en ningún momento cometió el delito de amenazas", al tiempo que sostuvo que no incurrió en ningún tipo de delito contra la denunciante.

En relación con la imputación por la tenencia del arma, la defensa afirmó que se trata de una situación de carácter administrativo. De acuerdo a su versión, el arma estaba debidamente registrada y fue entregada voluntariamente por el propio D'Agostino.

El letrado detalló que, al momento de la entrega, se detectó que la licencia de legítimo usuario se encontraba vencida, situación que, según indicó, fue subsanada de inmediato mediante su renovación.

En ese marco, la defensa sostuvo que el vencimiento de la credencial "no lo transforma en un delincuente" y que se trata de una irregularidad administrativa, no de un delito penal

Tras la declaración, D'Agostino fue sometido a los procedimientos habituales que se aplican a cualquier persona imputada en Mendoza. Entre ellos, la toma de huellas dactilares y la incorporación de sus datos al registro genético provincial.

Mientras avanza la causa, el expediente queda atravesado por posiciones contrapuestas: por un lado, la defensa de la denunciante, que cuestiona el accionar judicial y advierte sobre la gravedad institucional del caso; por otro, la defensa del exfuncionario, que rechaza las acusaciones y busca encuadrar parte de la imputación en un plano administrativo.

Los detalles de la imputación a Marcelo D'Agostino

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, fue imputado por la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género, en el marco de una causa que aún se encuentra en plena etapa de investigación.

Marcelo D`agostino en la legislatura por extensión de dominio Según informaron fuentes judiciales, los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto Foto: Yemel Fil

Si bien la imputación actual es leve en relación con los hechos denunciados, la investigación continúa y no se descarta la incorporación de nuevas acusaciones a medida que avance la recolección de pruebas. Además, fuentes judiciales explicaron que se trata de una primera imputación que podría cambiar en las próximas horas.

Uno de los ejes centrales que evalúa la Justicia es la posible prescripción de algunos de los delitos denunciados, en función del tiempo transcurrido desde su presunta comisión.

Según informaron fuentes judiciales, los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto, ya que ocurrieron en 2024.

Abuso sexual, la acusación más grave aún sin imputación

El delito de mayor gravedad en la denuncia es el de abuso sexual, aunque por el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal en ese sentido.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Bottini, quien dispuso la ampliación de medidas probatorias antes de definir si corresponde incorporar ese cargo.

La denunciante ratificó su presentación este lunes, en una audiencia que se extendió durante siete horas, en la que además aportó nuevas pruebas para sustentar su acusación. Con estos elementos, la fiscalía continuará evaluando el caso, mientras se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.