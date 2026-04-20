20 de abril de 2026
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Marcelo D'Agostino

La expareja de Marcelo D'Agostino ratificó la denuncia por abuso sexual y violencia de género

La declaración de la mujer aún no finaliza, aunque su abogada confirmó la ratificación de los hechos que denunció el 10 de abril contra Marcelo D'Agostino.

Tras conocerse la denuncia, el exsubsecretario de Justicia presentó su renuncia indeclinable

Tras conocerse la denuncia, el exsubsecretario de Justicia presentó su renuncia indeclinable

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Este lunes, la denunciante de Marcelo D'Agostino ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género en el marco de una extensa declaración que comenzó por la mañana y se extendía hasta la tarde. La audiencia se desarrolla en el Polo Judicial Penal, ante la fiscal de la causa, Valeria Bottini, titular de la Unidad de Violencia de Género.

La mujer lleva más de seis horas brindando testimonio. En este sentido, la abogada de la denunciante, María Elena Quintero, aseguró que su representada "ratificó todos los hechos" expuestos en la presentación original, que ingresó a la Justicia el pasado 10 de abril.

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Tras conocerse la denuncia, el exsubsecretario de Justicia presentó su renuncia indeclinable, cargo que ocupaba en el Gobierno provincial desde 2015. En su dimisión, sostuvo que la decisión apunta a "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia".

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Por el momento, D'Agostino se encuentra acusado, aunque aún no ha sido imputado

Por el momento, D'Agostino se encuentra acusado, aunque aún no ha sido imputado

En paralelo, la defensa del exfuncionario, a cargo de los abogados Eduardo de Oro y Daniel Sosa Arditi, solicitó formalmente el mantenimiento de la libertad mientras avanza la investigación. Para fundamentar el pedido, D'Agostino planteó una posible inconstitucionalidad en determinadas interpretaciones del Código Procesal Penal.

Según manifestaron los letrados, D'Agostino ofreció voluntariamente su celular para que se realice una copia de su contenido en el marco de la investigación.

En paralelo, los investigadores lograron ubicar el arma mencionada en la denuncia. Ante esto, el ex funcionario decidió entregar voluntariamente una pistola calibre 9 milímetros, que ya quedó a disposición de la causa.

Este elemento será analizado en el marco de la investigación y podría resultar clave para reconstruir los hechos denunciados

Graves acusaciones contra D'Agostino

La denuncia original consta de un documento de 40 páginas, en el que la mujer detalla una serie de episodios que, según su relato, fueron escalando en violencia con el paso del tiempo.

El escrito incluye acusaciones por agresiones físicas, abuso sexual, amenazas y el presunto uso intimidatorio del poder institucional, configurando un cuadro de extrema gravedad que ahora deberá ser investigado por la fiscalía.

La denunciante relató que la situación comenzó con violencia psicológica, caracterizada por el control constante de sus actividades. Aseguró que el funcionario le exigía acceso a su teléfono celular y redes sociales, además de imponerle condiciones sobre sus movimientos, como el envío de su ubicación en tiempo real.

El relato también incluye episodios de humillación y castigo. Entre ellos, mencionó situaciones en las que era expulsada del domicilio durante la madrugada, quedando sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.

Además, se agregan hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y episodios en los que D'Agostino le exigía grabaciones de audio con supuestas "confesiones", que luego podrían ser utilizadas en su contra.

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