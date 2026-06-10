Mansión, viajes y cirugías: cayó la influencer que mostraba una vida de lujos y ocultaba un negocio oscuro

Una conocida influencer de las redes sociales fue detenida por las fuerzas de seguridad nacionales bajo la acusación de integrar una banda narco . La joven, que acumulaba miles de fanáticos en su perfil de TikTok , comercializaba presuntamente estupefacientes en reconocidas discotecas del conurbano bonaerense mientras exhibía una vida de lujos.

La mujer implicada fue identificada como Macarena Patricia Camila Distefano , de 30 años, quien resultó arrestada por la Gendarmería Nacional tras una investigación del Juzgado Federal N°2 de Morón y la Fiscalía de Hurlingham. Las autoridades venían siguiendo sus movimientos desde 2023, sospechando que formaba parte de una red de dealers que operaba en boliches bailables de la Zona Oeste.

Durante el allanamiento a su departamento, el cual solía ser el escenario principal de sus videos diarios, los efectivos de seguridad incautaron siete gramos de la sustancia sintética conocida como tusi, distribuidos en tres envoltorios listos para la venta. Actualmente, la joven permanece alojada en una celda a la espera de un inminente procesamiento.

¿Cómo era la ostentosa vida que mostraba en internet?

En sus cuentas digitales, Distefano ostentaba un nivel de vida sumamente elevado que no coincidía con sus registros fiscales reales. Ante sus 25 mil seguidores en la plataforma de videos cortos, compartía viajes a Playa del Carmen y Medellín, paseos en motos de agua, cirugías estéticas y costosas compras de indumentaria.

Incluso realizaba filmaciones donde gastaba sumas millonarias en regalos para sus familiares directos, alegando en sus últimos posteos que iniciaría un emprendimiento de compra y venta de autos. Sin embargo, la AFIP detalló que la detenida jamás tuvo un empleo en blanco y apenas figuró como monotributista durante seis meses.

¿Qué argumentos utilizó su defensa ante el juzgado?

Tras la detención, los abogados defensores intentaron justificar la tenencia del material aduciendo que las dosis de estupefacientes secuestradas estaban destinadas exclusivamente al consumo personal. Asimismo, su entorno justificó sus ingresos millonarios afirmando que provenían de la venta de material erótico en plataformas y de colaboraciones en otras como Cafecito.

No obstante, los investigadores judiciales desestimaron rápidamente esta coartada tras comprobar que el perfil en cuestión solo contaba con 24 suscriptores activos. Además, la imputada ya poseía antecedentes de roces con la ley, habiendo sido interceptada tiempo atrás por la policía mientras circulaba por Laferrere en un auto "mellizo".