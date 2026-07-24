24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Nieve

Tras el fuerte temporal de nieve, un centro de esquí de Mendoza habilitó todas sus pistas

Desde este sábado 25 de julio, el centro de esquí operará de manera completa, gracias a la importante cantidad de nieve acumulada en los últimos días.

Nieve intensa en Mendoza: Las Leñas habilita el 100% de sus pistas. (Foto gentileza José Mayorga)

Nieve intensa en Mendoza: Las Leñas habilita el 100% de sus pistas. (Foto gentileza José Mayorga)

 Por Natalia Mantineo

El intenso temporal registrado recientemente en la alta montaña mendocina abrió el escenario óptimo para el centro de esquí de Las Leñas. Gracias al volumen de nieve acumulado y al trabajo continuo de los equipos de acondicionamiento de pista, el complejo ubicado en el sur provincial confirmó la habilitación total de su dominio esquiable para la práctica de esquí y snowboard.

De acuerdo con un comunicado oficial, desde este sábado 25 de julio, los esquiadores y visitantes pueden acceder a los Sectores 1, 2 y 3 de la montaña, completando así la apertura total del trazado.

  • Deportes e instrucción: funcionamiento de la Escuela de Ski, Rental de equipamiento técnico y el Parque Aventura.

  • Gastronomía: apertura regular en los paradores Pasta & Pista y Las Rosas.

Nieve récord en Mendoza: turistas sin esquí en alta montaña y Las Leñas como opción.

Nieve récord en Mendoza: turistas sin esquí en alta montaña y Las Leñas como opción.

Monitoreo y seguridad en alta montaña

Desde la administración del centro invernal recordaron que las condiciones meteorológicas en la cordillera son muy dinámicas. Por este motivo, y con el objetivo central de preservar la seguridad de los deportistas, eventualmente podrían registrarse cierres temporarios preventivos en determinados medios o sectores según lo dictamine el clima.

En el marco de las vacaciones de invierno, el complejo busca garantizar pistas seguras y óptimas condiciones para asegurar una experiencia turística de primer nivel en el corazón de la cordillera mendocina.

Cuánto cuesta esquiar en Las Leñas

Bajo el nuevo esquema de valores del complejo ubicado en Malargüe, el tradicional pase diario para la categoría Mayor -que abarca a los esquiadores de entre 12 y 69 años- pasó de costar $150.000 en el invierno de 2025 a situarse en los $180.000 para esta temporada 2026.

Por su parte, la categoría de los Menores -niños de entre 6 y 11 años- sufrió el mismo ajuste proporcional, elevando el valor de su jornada completa de esquí de $120.000 a un definitivo de $144.000.

Una de las principales novedades operativas para los turistas este año es que todas las tarifas publicadas por la empresa operadora ya incluyen de forma unificada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el costo del plástico técnico con tecnología SkiData.

Este último elemento, que el año pasado solía calcularse y abonarse por separado, se encuentra completamente integrado en el tarifario general por un valor de $6.000, exceptuando únicamente los pases especiales bonificados.

Pistas de Valle de Las Leñas, habilitadas. (Foto gentileza José Mayorga).

Pistas de Valle de Las Leñas, habilitadas. (Foto gentileza José Mayorga).

Para la planificación del presupuesto familiar en la alta montaña, el tarifario por el total de días de permanencia se desglosa de la siguiente forma: el pase de Medio Día (turno tarde) tiene un valor de $135.000 para mayores y $108.000 para menores.

El pase por tres días consecutivos -la alternativa más elegida para las escapadas de fin de semana largo- se incrementó a $486.000 para adultos y $388.800 para menores. En tanto, el pase semanal (7 días) se ubicó en los $945.000 para mayores y $756.000 para menores.

Para los deportistas de uso intensivo, la tarifa mensual de adulto escaló a $2.970.000, mientras que el pase libre para la temporada completa cotiza este año a $4.603.500 en categoría mayor y a $3.682.800 en menor.

Tarifas de los pases para esquiar

  • Medio día (turno tarde): $135.000 (mayores) | $108.000 (menores).
  • Tres días consecutivos: $486.000 (mayores) | $388.800 (menores).
  • Siete días consecutivos: $945.000 (mayores) | $756.000 (menores).
  • Pase mensual: $2.970.000 para mayores.
  • Pase de temporada completa: $4.603.500 (mayores) | $3.682.800 (menores).

A estas tarifas de medios de elevación se les debe adosar, en el balance final, el costo del alquiler de indumentaria y equipamiento técnico, el traslado hacia el sur provincial, el alojamiento dentro del Valle o en las plazas cercanas de Los Molles y la ciudad de Malargüe, y los servicios gastronómicos en los paradores de altura.

Temas
Seguí leyendo

Nieve en Mendoza: qué tienen que hacer los turistas para no perder sus reservas en alta montaña

Continúa la asistencia en alta montaña tras la histórica nevada que aisló a decenas de familias

Las Leñas quedó bajo la nieve y el temporal continuaría varios días

Temporal en Mendoza: cuántas personas quedan en alta montaña y qué zonas preocupan

El reclamo de los pobladores de Puente del Inca tras la nevada

La nieve no da tregua: una localidad de alta montaña sigue sin clases por el intenso temporal

Turistas, pobladores y trabajadores evacuados en alta montaña: así son los rescates durante el temporal

Qué centro de esquí está funcionando en Mendoza

Lee además
Los trabajos de Vialidad Nacional fueron suspendidos debido a la intensidad del temporal. video

Hasta cuándo se extenderá el histórico temporal de nieve en Alta Montaña
En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas
LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de julio.

Habrá corte de luz en 8 departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza