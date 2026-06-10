10 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Martín

La Justicia descartó un caso de abuso sexual en San Martín y confirmó que se trató de un robo

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon el hecho policial registrado durante la noche del lunes, en donde la víctima fue alumna que se dirigía a su casa.

La Justicia descartó un caso de abuso sexual en San Martín y confirmó que se trató de un robo

La Justicia descartó un caso de abuso sexual en San Martín y confirmó que se trató de un robo

Por Sitio Andino Policiales

El caso policial que conmocionó a la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior 9-001 de San Martín sumó un nuevo capítulo. Esta vez, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que el hecho denunciado no estuvo vinculado a un intento de abuso sexual, sino al robo de un teléfono celular a una alumna que salía del turno nocturno el pasado lunes.

San Martín - Intento de abuso sexual - Lugar
La estudiante solo sufrió el robo de su celular.

La estudiante solo sufrió el robo de su celular.

Novedades en el caso que conmocionó a San Martín: los detalles

A través de un comunicado, la Justicia provincial informó que el episodio ocurrido el 8 de junio correspondió al robo de un celular. La aclaración se basa en la denuncia radicada por la propia víctima, en la que no se menciona ningún intento de abuso sexual.

No obstante, las autoridades sí precisaron cómo ocurrió el hecho. Según indicaron, la estudiante del nivel terciario había salido de clases pasadas las 22 cuando fue abordada por un delincuente que le sustrajo su teléfono celular. Durante el episodio, la joven pidió ayuda a los gritos.

Pese a la aclaración realizada por el Ministerio Público Fiscal, los reclamos por mayor seguridad en la zona continúan. Integrantes de la comunidad educativa advirtieron sobre la falta de iluminación en distintos sectores cercanos al establecimiento, una situación que consideran riesgosa durante el horario nocturno.

Hasta el momento, el sospechoso no ha sido detenido. Sin embargo, la Policía continúa con su búsqueda y analiza registros de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlo y localizarlo.

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