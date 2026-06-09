Intento de abuso sexual a una estudiante en San Martín: el agresor sigue prófugo

Un intento de abuso sexual ocurrió durante la noche del lunes , cuando una alumna que asistía al turno nocturno del Instituto de Educación Superior 9-001 , de San Martín , fue atacada mientras regresaba a su casa. Aunque logró defenderse y escapar , el hecho generó conmoción en la comunidad educativa, que reclamó una mayor presencia policial debido a la cercanía del lugar donde ocurrió el ataque, a pocas cuadras de la oficina fiscal .

El caso se conoció a través de publicaciones realizadas por estudiantes de la institución en redes sociales , donde señalaron que el ataque se produjo a la salida del turno nocturno del lunes . Pasadas las 22 , una alumna que caminaba hacia su domicilio fue sorprendida por un hombre en la intersección de las calles Ushuaia y Viamonte , a una cuadra del establecimiento educativo y a tres de la Oficina Fiscal N.° 3 .

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el agresor se abalanzó sobre la joven y la sujetó del cuello con la intención de arrastrarla hacia un sector oscuro. Sin embargo, la víctima logró resistirse y escapar del lugar .

Tras lo ocurrido, tanto la comunidad educativa como vecinos de la zona denunciaron la falta de iluminación en el sector y advirtieron sobre los riesgos que enfrentan a diario quienes transitan hacia los barrios ubicados al norte del departamento.

Además, estudiantes del instituto señalaron que suelen organizarse para regresar en grupos a sus hogares o a las paradas de colectivo durante la noche, como medida de prevención. En ese contexto, reiteraron el reclamo por una mayor presencia policial.

Hasta el momento, el agresor no ha sido detenido. No obstante, la Policía continúa con su búsqueda y analiza registros de cámaras de seguridad de vecinos de la zona para avanzar en la investigación.