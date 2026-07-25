25 de julio de 2026
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Daniel Scioli

Intentaron robar la casa de Daniel Scioli: investigan a un ex custodio como líder de la banda

Cuatro delincuentes armados intentaron ingresar a la casa de Daniel Scioli durante la madrugada. Conocé cómo actuaron y qué descubrió la investigación.

Intentaron robar la casa de Daniel Scioli: un ex custodio lideró la banda armada

Intentaron robar la casa de Daniel Scioli: un ex custodio lideró la banda armada

Por Sitio Andino Política

Hace unos días, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un violento intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata. La investigación identificó como presunto líder de la banda a un ex custodio que integró su equipo de seguridad años atrás.

Cómo fue el intento de robo a la casa de Daniel Scioli y qué reveló la investigación

El intento de robo ocurrió durante la madrugada del miércoles en la vivienda que Daniel Scioli posee en Villa La Ñata. De acuerdo con la investigación, al menos cuatro delincuentes armados ingresaron al predio con el rostro cubierto por máscaras de payaso y actuaron siguiendo un plan previamente organizado.

Los investigadores determinaron que el grupo conocía en detalle el sistema de acceso a la propiedad. La principal sospecha apunta a que esa información fue aportada por quien habría liderado la banda: un ex policía bonaerense que años atrás integró el equipo de custodia del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Aunque los delincuentes lograron atravesar el portón principal, no alcanzaron a llegar hasta la vivienda. El personal de seguridad que custodiaba el lugar detectó la maniobra, dio la voz de alto y enfrentó a los sospechosos. Tras un breve momento de tensión, en el que uno de ellos exhibió un arma de fuego, la banda decidió escapar sin concretar el robo.

Como resultado de la investigación fueron detenidos el presunto jefe de la organización y otro de los involucrados, propietario del vehículo utilizado para la fuga. En tanto, los otros dos integrantes ya fueron identificados por las autoridades y continúan siendo buscados para esclarecer por completo el hecho.

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