El Gobierno nacional designó al nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

El Gobierno nacional designó a Fernando Subirats como Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, según el decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo funcionario de la gestión del presidente Javier Milei cuenta con una extensa trayectoria, tanto en áreas periodísticas como en manejo directivo y gerencial de holdings y emisoras de radio.
“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señaló el texto oficial, que lleva las firmas del mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto indicó que Subirats será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.
Quién es Fernando Subirats
Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social y, entre 2019 y 2025, formó parte de Alpha Media, donde fue gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y, posteriormente, gerente periodístico del grupo y coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.