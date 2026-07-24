El Gobierno nacional designó al nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

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Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional designó a Fernando Subirats como Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, según el decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo funcionario de la gestión del presidente Javier Milei cuenta con una extensa trayectoria, tanto en áreas periodísticas como en manejo directivo y gerencial de holdings y emisoras de radio.

“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señaló el texto oficial, que lleva las firmas del mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto indicó que Subirats será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

Quién es Fernando Subirats Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social y, entre 2019 y 2025, formó parte de Alpha Media, donde fue gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y, posteriormente, gerente periodístico del grupo y coordinó la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.

Su designación coincide con los cambios que hizo el Gobierno en la estructura de la Secretaría de Vocería Presidencial, que ahora depende de Adrián Ravier, nombrado tras la salida del cuestionado exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.