19 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno nacional designó a un nuevo vocero presidencial

El Gobierno nacional anunció que habrá un nuevo vocero presidencial, rol que hasta ahora ocupaba Manuel Adorni.

El Gobierno nacional designó a un nuevo vocero presidencial.

El Gobierno nacional designó a un nuevo vocero presidencial.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional tiene nuevo vocero presidencial. Se trata del economista Adrián Ravier y lo anunció este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con esta designación, el Ejecutivo busca renovar el área de comunicación en medio de la polémica que rodea al funcionario hasta ahora oficiaba de portavoz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2068007263537602589?s=20&partner=&hide_thread=false

"Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", escribió Adorni en un posteo en la red social X que fue compartido luego por Milei.

Quién es Adrián Ravier

Adrián Osvaldo Ravier nació en 1978 y es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializado en teoría monetaria y finanzas públicas. El nuevo vocero es Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Adrián Ravier
Adrián Ravier.

Adrián Ravier.

Además, fue docente en distintas universidades del país y del exterior. Actualmente, es profesor de Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa. En el ámbito de posgrado, dicta teoría monetaria y ciclos económicos en la UFM y la Universidad de las Hespérides, informó Infobae.

Asimismo, recibió premios de instituciones como Ludwig von Mises Institute, Institute for Humane Studies y Mont Pelerin Society. También trabajó como investigador en diversos centros, incluyendo el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Fundación Friedrich A. von Hayek.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional flexibilizó el proceso para la designación de jueces de la Corte Suprema

El Gobierno asegura tener los votos, pero la situación de Manuel Adorni sigue complicándose

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y dijo que su historia está "plagada de inconsistencias"

La oposición va por la remoción de Manuel Adorni mientras el Gobierno muestra unidad

Discapacidad y SUBE: el beneficio que lanzó Nación, pero que en Mendoza se aplica hace 7 años

"Es una mentira": el gobierno respondió sobre Sierra Pintada y aclaró qué obras están en marcha

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, pidió ingresar al régimen de "inocencia fiscal"

EEUU e Irán firman una tregua: Israel reacomoda piezas y el acuerdo queda a prueba

Lee además
El Gobierno nacional promulgó la ley que permite registrar armas de fuego no declaradas.

El Gobierno habilitó el registro de armas de fuego no declaradas y extendió la devolución voluntaria
Chau burocracia: el cambio que se viene para médicos y egresados de universidades nacionales.

Chau burocracia: el cambio clave para médicos recién egresados
LO QUE SE LEE AHORA
Por qué el Gobierno de Mendoza se opone a prohibir los celulares en las aulas. video

Por qué el Gobierno de Mendoza se opone a prohibir los celulares en las aulas

Las Más Leídas

Día del Padre: ¿asado o pastas?, así estará el tiempo en Mendoza.

Día del Padre: ¿asado o pastas?, así estará el tiempo en Mendoza

Durante el episodio se habría producido una importante falta de oxigenación cerebral. video

Ingresó al hospital Scaravelli para una cirugía programada y murió días después

El hecho ocurió en el Parque Metropolitano de Maipú, en mayo.

Se complica la situación del hombre que dejó inconsciente a un policía

Mundial 2026 en vivo: gracias a un blooper, México es el primer clasificado a los 16avos de final EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: gracias a un blooper, México es el primer clasificado a los 16avos de final

Los efectivos recuperaron herramientas robadas valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos.

El hallazgo que sorprendió a los investigadores durante diez allanamientos en Guaymallén