El Gobierno nacional designó a un nuevo vocero presidencial.

El Gobierno nacional tiene nuevo vocero presidencial . Se trata del economista Adrián Ravier y lo anunció este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Con esta designación, el Ejecutivo busca renovar el área de comunicación en medio de la polémica que rodea al funcionario hasta ahora oficiaba de portavoz.

Ravier se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de La Pampa . Será a quien reemplace como vocero a Adorni, envuelto en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito e irregularidades en sus declaraciones juradas .

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Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

"Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", escribió Adorni en un posteo en la red social X que fue compartido luego por Milei.

Quién es Adrián Ravier

Adrián Osvaldo Ravier nació en 1978 y es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializado en teoría monetaria y finanzas públicas. El nuevo vocero es Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Adrián Ravier Adrián Ravier.

Además, fue docente en distintas universidades del país y del exterior. Actualmente, es profesor de Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa. En el ámbito de posgrado, dicta teoría monetaria y ciclos económicos en la UFM y la Universidad de las Hespérides, informó Infobae.

Asimismo, recibió premios de instituciones como Ludwig von Mises Institute, Institute for Humane Studies y Mont Pelerin Society. También trabajó como investigador en diversos centros, incluyendo el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Fundación Friedrich A. von Hayek.