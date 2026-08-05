Seguridad Vial: llamativa cantidad de multas en apenas dos horas

El operativo se realizó entre las 10 y 12 de este miércoles en Maipú.

Un operativo de seguridad vial realizado por la Policía de Mendoza en Maipú dejó un saldo de 25 actas de infracción en apenas dos horas. La mitad de las multas fueron por exceso de velocidad, mientras que también se detectaron diversas irregularidades vinculadas a la documentación y las condiciones de circulación de los vehículos.

El control se desarrolló entre las 10 y las 12 sobre calle Juan José Paso, a la altura del Parque Metropolitano y estuvo orientado a reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros viales.

Además de las infracciones, los efectivos retuvieron un automóvil que circulaba sin el seguro obligatorio, una falta considerada de gravedad por la legislación vigente.

Según el balance oficial , durante el operativo de seguridad vial los uniformados confeccionaron un total de 25 actas viales .

Del total de infracciones, 12 correspondieron a conductores que circulaban a una velocidad superior a la permitida (80 km/h), convirtiéndose en la falta más frecuente detectada durante el procedimiento.

Las 13 actas restantes fueron labradas por distintas irregularidades, entre ellas la falta de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la circulación sin las luces reglamentarias encendidas.

Como parte de los controles, la Policía de Mendoza también procedió a la retención de un vehículo debido a que su conductor no contaba con el seguro obligatorio. En tanto, no fue necesario secuestrar motocicletas durante el operativo.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este tipo de procedimientos continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.