Comienza una nueva etapa del Plan Integral de Seguridad Vial: más tecnología y capacitaciones

El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó los avances de su política de seguridad vial.

El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó los avances de su política de seguridad vial durante la Segunda Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial . El encuentro reunió a asociaciones de víctimas de siniestros viales , jueces viales, representantes de municipios, organizaciones civiles, autoridades policiales y actores del sector privado.

La actividad estuvo encabezada por la ministra Mercedes Rus , quien expuso los resultados alcanzados desde el primer encuentro realizado en abril. Además, anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la prevención, los controles y la incorporación de tecnología para reducir la siniestralidad en toda la provincia.

Entre los asistentes participaron los subsecretarios Juan Carlos Jaliff y Leandro Biskupovich , el subdirector general de Policías Roberto Favaro , el director de la Policía Vial Fabián Becerra , además de los jefes de la Policía Vial de toda Mendoza.

Uno de los datos más destacados fue la reducción del 20% en las víctimas fatales por siniestros viales respecto del mismo período del año anterior. Para la Ministra, este indicador representa un avance significativo, aunque remarcó que todavía queda mucho trabajo por delante para seguir disminuyendo la cantidad de fallecidos.

La actividad estuvo encabezada por la ministra Mercedes Rus, quien expuso los resultados alcanzados desde el primer encuentro.

La funcionaria sostuvo que estos resultados responden tanto al fortalecimiento de las políticas públicas como al compromiso ciudadano

De esta manera advirtió que conductas como utilizar el celular mientras se conduce, cruzar un semáforo en rojo o realizar sobrepasos indebidos continúan siendo algunas de las principales causas de los hechos viales más graves.

La conciencia de toda la ciudadanía y la corresponsabilidad social son fundamentales para disminuir estos índices. Nada es menor. La conciencia de toda la ciudadanía y la corresponsabilidad social son fundamentales para disminuir estos índices. Nada es menor.

Más controles de alcoholemia y menor porcentaje de positivos

Durante la presentación también se informó un importante crecimiento en los operativos de fiscalización. Desde el inicio de la actual gestión, los controles de alcoholemia crecieron un 250%, gracias a la incorporación de nuevos alómetros y alcoholímetros.

Solo durante el primer semestre de 2026 se realizaron 135.534 controles vehiculares y 64.251 pruebas de alcoholemia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Solo durante el primer semestre de 2026 se realizaron 135.534 controles vehiculares y 64.251 pruebas de alcoholemia, lo que permitió ampliar la presencia preventiva y reducir progresivamente el porcentaje de conductores con resultados positivos.

Otro de los avances destacados fue la consolidación del laboratorio provincial de certificación de alcoholímetros, que agiliza la disponibilidad de los equipos utilizados por la Policía Vial y los municipios. "El laboratorio viene trabajando muy bien. Esto permite que los dispositivos estén rápidamente a disposición de la Policía que realiza los controles", explicó.

Además de abastecer a Mendoza, el laboratorio ya presta servicios de certificación para La Pampa, San Luis y otras jurisdicciones, evitando largos tiempos de espera y permitiendo que más dispositivos permanezcan operativos.

Modo Testigo ya recibió más de mil denuncias ciudadanas

La herramienta Modo Testigo, que permite denunciar presuntas infracciones mediante fotografías y videos, registró 1.099 comunicaciones desde su implementación. Según los datos oficiales, solo el 8% de los reportes no correspondió a infracciones, mientras que 246 casos reunieron los requisitos necesarios para iniciar actuaciones administrativas.

Las infracciones más denunciadas fueron:

76% vehículos mal estacionados.

vehículos mal estacionados. 9% sobrepasos en doble línea amarilla.

sobrepasos en doble línea amarilla. 3% uso del teléfono celular al conducir.

uso del teléfono celular al conducir. 2% cruces de semáforos en rojo.

cruces de semáforos en rojo. 2% adelantamientos indebidos.

adelantamientos indebidos. 1% excesos de velocidad y maniobras peligrosas.

La aplicación comenzará a funcionar plenamente una vez que entre en vigencia el decreto reglamentario correspondiente, permitiendo que los jueces viales evalúen cada caso para determinar eventuales sanciones.

Acta policial digital para controles más completos

Entre las novedades anunciadas figura la incorporación del acta policial digital, una herramienta que permitirá realizar controles integrales durante los operativos. A través del documento de identidad, los efectivos podrán verificar en tiempo real si el conductor posee licencia vigente, registra inhabilitaciones judiciales, contravencionales o viales, e incluso si pesa sobre él algún pedido de captura.

Entre las novedades anunciadas figura la incorporación del acta policial digital. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Va a ser un control integral. No solamente en relación con la seguridad vial, sino también con la seguridad pública", explicó Rus. Y agregó: "Esto también nos va a permitir tener un mejor control sobre los controles que se hacen. Es decir, controlar también a quien controla la seguridad vial", sostuvo.

El sistema también dejará registrado cada procedimiento realizado, fortaleciendo la trazabilidad y el control interno de los operativos.

Llegan los decibelímetros para controlar escapes ruidosos

La Policía Vial incorporó 10 nuevos decibelímetros, que serán utilizados inicialmente con fines preventivos para controlar motocicletas y vehículos con emisiones sonoras superiores a los límites permitidos.

Posteriormente, una vez reglamentados los procedimientos técnicos, las infracciones podrán derivar en sanciones económicas. La Provincia también trabaja en la modificación del decreto reglamentario de la Ley de Tránsito para establecer criterios uniformes de medición y constatación de escapes adulterados.

"El fin es principalmente preventivo. En esta instancia no nos interesa específicamente la multa, sino la prevención", señalo la Ministra.

Buscan registrar infracciones temerarias mediante tecnología

El Gobierno provincial adelantó además que enviará un proyecto para modificar la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024, incorporando un sistema digital destinado a registrar infracciones consideradas temerarias o de alto riesgo.

El Gobierno provincial adelantó además que enviará un proyecto para modificar la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La iniciativa apunta especialmente a los corredores donde los estudios de accidentología detectaron mayor concentración de siniestros fatales, permitiendo documentar maniobras como excesos de velocidad, circulación en contramano, invasión de carril y sobrepasos prohibidos.

Capacitación gratuita para quienes compren su primera motocicleta

La problemática de los motociclistas ocupó un lugar central durante la reunión. Las estadísticas oficiales indican que más del 50% de las víctimas fatales en siniestros viales circulaban en motocicleta. Frente a esta realidad, la Policía Vial y la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) desarrollaron un curso gratuito de 30 horas cátedra sobre conducción defensiva, destinado principalmente a quienes adquieran su primera moto.

La capacitación será dictada por instructores especializados en coordinación con concesionarias y el sector privado, como parte de la campaña provincial "Reducí tu velocidad", que combinará formación, concientización, fiscalización y trabajo conjunto con municipios y organizaciones civiles.

"La capacitación será gratuita. Es un trabajo coordinado con el sector privado, pero no tiene un fin de lucro. Tiene un fin preventivo dentro de la agenda de seguridad vial", explicó Rus.

En paralelo, desde diciembre de 2023 los controles sobre motocicletas aumentaron un 40%, mientras que las retenciones por infracciones crecieron 73%. Además, las motos fiscalizadas pasaron de 17.853 en julio de 2023 a 30.936 en julio de 2026.

Las estadísticas oficiales indican que más del 50% de las víctimas fatales en siniestros viales circulaban en motocicleta. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante la jornada, el Ministerio de Seguridad y Justicia destacó que las nuevas herramientas tecnológicas, el incremento de los controles, la participación ciudadana mediante Modo Testigo, la incorporación de decibelímetros, la capacitación de motociclistas y las futuras reformas normativas forman parte de una estrategia integral orientada a reducir la siniestralidad vial.

"Tenemos resultados importantes, pero todavía queda trabajo por hacer. Cada negligencia al volante puede tener consecuencias graves y por eso necesitamos que toda la sociedad sea parte de esta política de seguridad vial”, concluyó Rus.