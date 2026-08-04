4 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un motociclista está grave tras chocar con un camión de limpieza en la Costanera

Un joven de 22 años sufrió graves heridas al protagonizar un accidente vial en la Costanera de Godoy Cruz.

El accidente vial provocó un caos vehicular en la Costanera.

El accidente vial provocó un caos vehicular en la Costanera.

 Por Pablo Segura

Un joven motociclista de 22 años resultó gravemente herido este martes al protagonizar un accidente vial sobre la Costanera, en Godoy Cruz, luego de impactar contra la parte trasera de un camión que realizaba tareas de limpieza de la calzada.

El siniestro ocurrió cerca de las 13, frente al estadio de Godoy Cruz, en el carril con sentido Sur-Norte. A raíz del fuerte choque, el conductor de la motocicleta fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado de urgencia al hospital Central.

Las causas del hecho son materia de investigación y personal policial trabajó en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes con el objetivo de determinar cómo se produjo la colisión.

Cómo ocurrió el accidente vial en Godoy Cruz

De acuerdo con la información policial, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Motomel S2 cuando, por motivos que aún se intentan establecer, colisionó contra la parte trasera de un camión Volkswagen afectado a tareas de limpieza sobre la Costanera.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos de consideración y recibió las primeras asistencias en el lugar por parte del Servicio de Emergencias Coordinado, que posteriormente dispuso su traslado al hospital Central para una mejor atención médica.

Efectivos de la Delegación Vial Gran Mendoza realizaron las actuaciones de rigor y trabajaron sobre la traza para preservar la escena del accidente vial, mientras avanzan las pericias que permitirán establecer la mecánica del siniestro ocurrido en Godoy Cruz.

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