3 de agosto de 2026
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Deuda

Las deudas ya no solo preocupan por la mora: crecen las denuncias por amenazas y hostigamiento en las cobranzas

Un informe reveló que las denuncias por prácticas abusivas se triplicaron en menos de tres años. Llamados intimidatorios, amenazas de embargo y contacto con familiares figuran entre los reclamos más frecuentes.

Las deudas ya no solo generan preocupación económica: también crecen las denuncias por hostigamiento durante las cobranzas.

Las deudas ya no solo generan preocupación económica: también crecen las denuncias por hostigamiento durante las cobranzas.

 Por Cecilia Zabala

La dificultad para afrontar deudas ya no solo genera preocupación por el impacto económico en las familias. También está dando lugar a un fenómeno que crece al ritmo de la morosidad: las denuncias por amenazas, acoso y hostigamiento durante los procesos de cobranza.

Así lo reveló una investigación publicada por diario Ámbito, basada en un relevamiento oficial de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, que muestra un fuerte aumento de los reclamos por prácticas abusivas de agencias de cobranza y estudios jurídicos.

Aunque las estadísticas corresponden a la provincia de Buenos Aires, el informe pone el foco sobre un problema que acompaña el incremento del endeudamiento de los hogares y que vuelve a instalar el debate sobre los límites legales de las gestiones de cobro.

Las denuncias se triplicaron en menos de tres años

Según los datos oficiales difundidos por Ámbito, los reclamos registrados bajo la categoría "Prácticas abusivas", con el submotivo "Acoso", pasaron de 393 denuncias en 2024 a 1.064 durante 2025. La tendencia continuó este año: solo entre enero y el 31 de mayo de 2026 ya se habían contabilizado 1.237 denuncias, superando el total del año anterior.

Los casos relevados involucran principalmente a agencias de cobranzas y estudios jurídicos que adquieren carteras de créditos impagos provenientes de bancos y otras entidades financieras para intentar recuperar esas deudas.

Cuáles son las prácticas que más denuncian los consumidores

Entre las conductas denunciadas aparecen llamados reiterados en horarios nocturnos o durante fines de semana y feriados, mensajes intimidatorios por WhatsApp o correo electrónico, amenazas de embargo sin respaldo judicial, simulación de notificaciones judiciales y divulgación de datos personales a familiares, vecinos o empleadores del deudor.

El informe también advierte que, fuera del circuito financiero formal, algunos prestamistas informales ejercen métodos de presión mucho más agresivos, que en determinados casos pueden derivar en violencia física o la apropiación de bienes dentro del domicilio de los deudores.

Un fenómeno que crece junto con la morosidad

La publicación de Ámbito vincula el aumento de estas denuncias con el crecimiento de la mora registrado durante 2026. Según el informe, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para cumplir con los compromisos financieros incrementaron el volumen de carteras morosas que luego son adquiridas por empresas especializadas en cobranzas.

Ese escenario no solo expone las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, sino que también vuelve a poner en discusión cuáles son los límites que deben respetar las empresas al momento de reclamar una deuda.

Qué pueden hacer los consumidores

En Argentina, los consumidores cuentan con mecanismos administrativos para denunciar prácticas abusivas cuando consideran que durante una gestión de cobranza se vulneran sus derechos. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación recuerda que los usuarios pueden iniciar reclamos a través de los organismos de defensa del consumidor cuando entienden que han recibido un trato indigno o abusivo.

El crecimiento de las denuncias registrado en Buenos Aires muestra cómo el problema del endeudamiento ya no se limita al plano económico, sino que también comienza a reflejarse en la relación entre consumidores y quienes buscan recuperar créditos impagos.

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