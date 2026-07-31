31 de julio de 2026
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Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Cómo refinanciar de manera online deudas de tarjeta de crédito en Banco Nación

La nueva modalidad permite refinanciar deudas de tarjeta sin ir a una sucursal. Ya se realizaron más de 7.500 operaciones en 24 horas.

Banco Nación lanzó una refinanciación 100% digital para deudas de tarjetas de crédito.&nbsp;

Banco Nación lanzó una refinanciación 100% digital para deudas de tarjetas de crédito. 

Por Sitio Andino Economía

En medio de la morosidad récord que se registra en la Argentina, el Banco Nación ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones en 2026 y sumó una nueva modalidad 100% digital y autogestiva que permitió concretar más de 7.500 operaciones en sus primeras 24 horas.

Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones.

En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

Alivio para clientes endeudados

La modalidad, que comenzó a operar esta semana, registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados.

La operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.

Con esta iniciativa, el Banco Nación continúa ampliando las alternativas disponibles que favorecen una administración ordenada y previsible de la economía personal de sus clientes.

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