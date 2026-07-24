24 de julio de 2026
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Los descuentos de Banco Nación para el fin de semana: supermercado, tecnología y viajes

Las promociones de Banco Nación se extienden a distintos rubros y permiten acceder a descuentos y cuotas sin interés. Estas son las opciones disponibles.

Los descuentos de Banco Nación para el fin de semana: supermercado, tecnología y viajes

Los descuentos de Banco Nación para el fin de semana: supermercado, tecnología y viajes

 Por Soledad Maturano

El fin de semana puede ser una oportunidad para aprovechar algunos de los beneficios que ofrece el Banco Nación en distintos rubros. En Mendoza, las promociones alcanzan a supermercados, librerías, tecnología, jugueterías y turismo.

Descuentos en supermercados y tecnología

Los viernes, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento en supermercado Vea, con un tope de devolución de $25.000 y un mínimo de compra de $100.000. El beneficio está disponible abonando con tarjeta de crédito o débito.

20% de descuento en supermercado Vea.

20% de descuento en supermercado Vea.

Para comprar tecnología, algunas casas con sede en Mendoza ofrecen cuotas sin interés todos los días, incluidos los fines de semana. On City, Frávega y Naldo tienen hasta 20 cuotas sin interés con Visa crédito, mientras que Cetrogar y Megatone ofrecen hasta 24 cuotas.

Librerías y jugueterías, también con promos

En librerías, la promoción contempla un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000 por compra. En Mendoza, las librerías adheridas son Cúspide, García Santos y Ludditas.

En jugueterías, el beneficio alcanza los sábados. Entre las opciones disponibles en Mendoza figura El Mundo del Juguete, con tres o seis cuotas sin interés.

La propuesta incluye beneficios en Las Leñas.

La propuesta incluye beneficios en Las Leñas.

Una opción para viajar

La propuesta también incluye beneficios turísticos en Las Leñas. Los viernes y sábados hay hasta 12 cuotas sin interés en Royal Enfield, seis cuotas en Hotel Virgo y Villa Montaña, y seis cuotas para el paquete de hotel más pase. Además, se ofrece un 20% de descuento en gastronomía, abonando con tarjeta de crédito a través de BNA+ MODO.

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