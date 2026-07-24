Los descuentos de Banco Nación para el fin de semana: supermercado, tecnología y viajes

El fin de semana puede ser una oportunidad para aprovechar algunos de los beneficios que ofrece el Banco Nación en distintos rubros. En Mendoza, las promociones alcanzan a supermercados, librerías, tecnología, jugueterías y turismo.

Los viernes, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento en supermercado Vea, con un tope de devolución de $25.000 y un mínimo de compra de $100.000. El beneficio está disponible abonando con tarjeta de crédito o débito.

Para comprar tecnología , algunas casas con sede en Mendoza ofrecen cuotas sin interés todos los días, incluidos los fines de semana. On City, Frávega y Naldo tienen hasta 20 cuotas sin interés con Visa crédito , mientras que Cetrogar y Megatone ofrecen hasta 24 cuotas.

En librerías, la promoción contempla un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés , con un tope de reintegro de $10.000 por compra. En Mendoza, las librerías adheridas son Cúspide, García Santos y Ludditas.

En jugueterías, el beneficio alcanza los sábados. Entre las opciones disponibles en Mendoza figura El Mundo del Juguete, con tres o seis cuotas sin interés.

La propuesta incluye beneficios en Las Leñas.

Una opción para viajar

La propuesta también incluye beneficios turísticos en Las Leñas. Los viernes y sábados hay hasta 12 cuotas sin interés en Royal Enfield, seis cuotas en Hotel Virgo y Villa Montaña, y seis cuotas para el paquete de hotel más pase. Además, se ofrece un 20% de descuento en gastronomía, abonando con tarjeta de crédito a través de BNA+ MODO.