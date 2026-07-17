17 de julio de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Cómo ahorrar hasta $25.000 en supermercados con Banco Nación en Mendoza

Banco Nación mantiene beneficios para las compras de supermercados. Hay descuentos, topes de reintegro y condiciones que conviene revisar.

Cómo ahorrar hasta 25% en supermercados con Banco Nación en Mendoza

Cómo ahorrar hasta 25% en supermercados con Banco Nación en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Banco Nación sostiene durante todo el año descuentos y promociones en distintos rubros. Entre ellos, el de supermercados es uno de los más buscados, ya que permite ahorrar en la compra de alimentos, productos de higiene y otros artículos de consumo cotidiano.

En ese marco, varias cadenas con presencia en Mendoza están adheridas a estos beneficios y ofrecen descuentos para quienes paguen con tarjetas del banco a través de BNA+ MODO. A continuación, un repaso por las promociones vigentes.

Se puede abonar con crédito o débito.

Se puede abonar con crédito o débito.

Qué promociones tiene Banco Nación en supermercados

Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Changomás, Makro, Jumbo y Vea. Estos son los beneficios disponibles en cada una.

  • Changomás
    • Lunes: 20% de descuento.
    • Compra mínima: $75.000.
    • Tope de reintegro: $25.000 por mes.
    • Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
    • Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Makro
    • Jueves: 20% de descuento.
    • Tope de reintegro: $20.000 por mes.
    • Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
    • Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Jumbo
    • Martes y jueves: 20% de descuento.
    • Compra mínima: $100.000.
    • Tope de reintegro: $25.000 por mes.
    • Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
    • Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Vea
    • Viernes: 20% de descuento.
    • Tope de reintegro: $25.000 por mes.
    • Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
Hasta 25% de descuento en supermercados pagando con Banco Nación.

Hasta 25% de descuento en supermercados pagando con Banco Nación.

Qué tener en cuenta para acceder al descuento

Según detalla el sitio web de Banco Nación, las promociones se encuentran vigentes hasta fines de julio y únicamente pueden aprovecharse abonando con tarjeta de débito Mastercard o tarjeta de crédito Visa, siempre a través de BNA+ MODO.

Esto significa que el pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO y seleccionando como medio de pago la tarjeta correspondiente del Banco Nación.

Además, la entidad indica que el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. Las promociones tienen alcance nacional, por lo que también están disponibles para los clientes de Mendoza.

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