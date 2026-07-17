Cómo ahorrar hasta $25.000 en supermercados con Banco Nación en Mendoza

Banco Nación sostiene durante todo el año descuentos y promociones en distintos rubros. Entre ellos, e l de supermercados es uno de los más buscados , ya que permite ahorrar en la compra de alimentos, productos de higiene y otros artículos de consumo cotidiano.

En ese marco, varias cadenas con presencia en Mendoza están adheridas a estos beneficios y ofrecen descuentos para quienes paguen con tarjetas del banco a través de BNA+ MODO. A continuación , un repaso por las promociones vigentes .

Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Changomás, Makro, Jumbo y Vea. Estos son los beneficios disponibles en cada una.

Según detalla el sitio web de Banco Nación, las promociones se encuentran vigentes hasta fines de julio y únicamente pueden aprovecharse abonando con tarjeta de débito Mastercard o tarjeta de crédito Visa, siempre a través de BNA+ MODO .

Esto significa que el pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO y seleccionando como medio de pago la tarjeta correspondiente del Banco Nación.

Además, la entidad indica que el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. Las promociones tienen alcance nacional, por lo que también están disponibles para los clientes de Mendoza.