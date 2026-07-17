Cómo ahorrar hasta $25.000 en supermercados con Banco Nación en Mendoza

Banco Nación sostiene durante todo el año descuentos y promociones en distintos rubros. Entre ellos, el de supermercados es uno de los más buscados, ya que permite ahorrar en la compra de alimentos, productos de higiene y otros artículos de consumo cotidiano.
En ese marco, varias cadenas con presencia en Mendoza están adheridas a estos beneficios y ofrecen descuentos para quienes paguen con tarjetas del banco a través de BNA+ MODO. A continuación, un repaso por las promociones vigentes.
Se puede abonar con crédito o débito.
Qué promociones tiene Banco Nación en supermercados
Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Changomás, Makro, Jumbo y Vea. Estos son los beneficios disponibles en cada una.
Changomás
Lunes: 20% de descuento.
Compra mínima: $75.000.
Tope de reintegro: $25.000 por mes.
Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
Makro
Jueves: 20% de descuento.
Tope de reintegro: $20.000 por mes.
Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
Jumbo
Martes y jueves: 20% de descuento.
Compra mínima: $100.000.
Tope de reintegro: $25.000 por mes.
Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
Los jubilados acceden a un 5% de descuento adicional.
Vea
Viernes: 20% de descuento.
Tope de reintegro: $25.000 por mes.
Válido pagando con tarjeta de crédito Visa o débito, a través de BNA+ MODO.
Hasta 25% de descuento en supermercados pagando con Banco Nación.
Foto: NA
Qué tener en cuenta para acceder al descuento
Según detalla el sitio web de Banco Nación, las promociones se encuentran vigentes hasta fines de julio y únicamente pueden aprovecharse abonando con tarjeta de débito Mastercardo tarjeta de crédito Visa, siempre a través de BNA+ MODO.
Esto significa que el pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO y seleccionando como medio de pago la tarjeta correspondiente del Banco Nación.
Además, la entidad indica que el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. Las promociones tienen alcance nacional, por lo que también están disponibles para los clientes de Mendoza.